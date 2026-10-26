Siết chặt chuỗi cung ứng, bảo đảm an toàn bữa ăn tập thể

Bữa ăn tập thể không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn gắn trực tiếp với sức khỏe, sự phát triển của học sinh và sự an tâm của các gia đình. Vì vậy, kiểm soát an toàn thực phẩm cần được thực hiện xuyên suốt, từ nguồn cung ứng đến quá trình chế biến, vận chuyển và phục vụ.

Công tác giám sát bữa ăn bán trú được chú trọng tại các trường học

Tại Trường Mầm non Bé Ngoan, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh, nhà trường tự tổ chức bếp ăn bán trú và định kỳ hằng tháng tổ chức các buổi giám sát chất lượng bữa ăn với sự tham gia của phụ huynh học sinh. Hoạt động này tạo điều kiện để phụ huynh theo dõi quá trình tổ chức bữa ăn, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong chăm sóc sức khỏe trẻ.

Phụ huynh tham gia giám sát chất lượng bữa ăn tại Trường Mầm non Bé Ngoan

Trong khi đó, tại Trường THCS Phú Định, phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh, mỗi ngày hàng ngàn suất ăn được đơn vị cung cấp vận chuyển đến trường và phân chia tại khu vực chuyên biệt trong khuôn viên. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được chú trọng từ khâu tiếp nhận thực phẩm đến lưu mẫu thức ăn, bên cạnh yêu cầu kiểm soát quá trình chế biến.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp, kiểm tra thực phẩm đầu vào và thực hiện các quy trình giám sát là những khâu quan trọng, đòi hỏi trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường và đơn vị cung cấp nhằm bảo đảm chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Kiểm soát các khâu tổ chức bữa ăn góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm học đường

Kiểm soát nguồn cung, nâng cao trách nhiệm đơn vị cung cấp

Đối với các cơ sở cung cấp suất ăn tập thể quy mô lớn, việc duy trì quy trình cung ứng ổn định, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và cân đối dinh dưỡng là yêu cầu xuyên suốt.

Lựa chọn nguồn nguyên liệu và kiểm soát quy trình chế biến là những khâu quan trọng trong cung cấp suất ăn tập thể

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Thực phẩm Tân Thiên Ân có công suất cung cấp 15.000 suất ăn/ngày. Theo bà Phan Thị Cưỡng, Giám đốc công ty, đơn vị chú trọng lựa chọn nguồn thực phẩm, chế biến món ăn đa dạng, bảo đảm chất lượng, phù hợp khẩu vị và an toàn cho người sử dụng.

Việc kiểm soát nguồn nguyên liệu và quy trình chế biến có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng suất ăn, nhất là trong bối cảnh các đơn vị cung cấp phải phục vụ số lượng lớn người lao động và học sinh mỗi ngày. Bên cạnh yêu cầu tuân thủ quy định, tính minh bạch trong quá trình cung ứng cũng góp phần củng cố niềm tin của khách hàng.

Tăng cường kiểm tra, minh bạch trách nhiệm

Vào giai đoạn cao điểm cuối năm, lực lượng Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm góp phần ngăn chặn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường. Đây là một trong những khâu quan trọng để hạn chế nguy cơ thực phẩm không an toàn đi vào chuỗi cung ứng bữa ăn tập thể.

Lực lượng Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát thực phẩm trên thị trường

Cùng với hoạt động kiểm tra của cơ quan chức năng, việc thúc đẩy các giải pháp nhận diện và minh bạch trách nhiệm như mô hình "Tick xanh trách nhiệm" được đặt ra nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng.

Từ thị trường đến trường học, doanh nghiệp, an toàn bữa ăn cần được xây dựng bằng sự kiểm soát đồng bộ ở từng công đoạn. Chỉ một khâu thiếu chặt chẽ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng. Do đó, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp, nhà trường và phụ huynh là yếu tố cần thiết để bảo đảm chất lượng bữa ăn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng niềm tin từ những việc làm cụ thể hằng ngày.



