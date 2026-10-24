Đầu tư gần 9,5 tỷ đồng cải tạo 10 tuyến hẻm tại phường Xuân Hòa

Nâng cấp hạ tầng, cải thiện điều kiện đi lại

Các tuyến hẻm được cải tạo nằm trên những đường Lý Chính Thắng, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Toản, Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trương Quyền.

Các hạng mục thi công gồm sửa chữa, làm mới mặt đường; thay thế cống dọc, khuôn nắp có thép góc và hầm ga

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách với tổng kinh phí gần 9,5 tỷ đồng. Việc triển khai công trình hướng đến khắc phục tình trạng xuống cấp của hạ tầng giao thông trong các hẻm, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông.

Phối hợp thi công, phát huy vai trò giám sát của người dân

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công; đồng thời kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo phường cũng mong muốn người dân tiếp tục đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, chủ động giám sát và phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh.

Quang cảnh lễ khởi công

Việc cải tạo 10 tuyến hẻm là một trong những giải pháp nâng cấp hạ tầng giao thông tại phường Xuân Hòa, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.