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Đời sống

Đầu tư gần 9,5 tỷ đồng cải tạo 10 tuyến hẻm tại phường Xuân Hòa

NGỌC DIỄM, HOÀN THIỆN
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(HTV) - Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh khởi công dự án cải tạo, sửa chữa 10 tuyến hẻm với tổng chiều dài gần 1,7 km, kinh phí gần 9,5 tỷ đồng từ ngân sách. Công trình nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn đi lại và cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.

Nâng cấp hạ tầng, cải thiện điều kiện đi lại

Các tuyến hẻm được cải tạo nằm trên những đường Lý Chính Thắng, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Toản, Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trương Quyền.

Đầu tư gần 9,5 tỷ đồng nâng cấp các tuyến hẻm tại Xuân Hòa - Ảnh 1.
Đầu tư gần 9,5 tỷ đồng nâng cấp các tuyến hẻm tại Xuân Hòa - Ảnh 2.

Các hạng mục thi công gồm sửa chữa, làm mới mặt đường; thay thế cống dọc, khuôn nắp có thép góc và hầm ga

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách với tổng kinh phí gần 9,5 tỷ đồng. Việc triển khai công trình hướng đến khắc phục tình trạng xuống cấp của hạ tầng giao thông trong các hẻm, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông.

Phối hợp thi công, phát huy vai trò giám sát của người dân

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công; đồng thời kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo phường cũng mong muốn người dân tiếp tục đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, chủ động giám sát và phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh.

Đầu tư gần 9,5 tỷ đồng nâng cấp, cải thiện các tuyến hẻm tại Xuân Hòa - Ảnh 3.

Quang cảnh lễ khởi công

Việc cải tạo 10 tuyến hẻm là một trong những giải pháp nâng cấp hạ tầng giao thông tại phường Xuân Hòa, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

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