Chính thức khai máy phim điện ảnh “Đặc công Rừng Sác” tại Cần Giờ

Ước mơ thành hiện thực của các cựu chiến binh Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác

Đã từng là một chiến sĩ đặc công rừng sác, với ông Võ Duy Tấn khi biết tin bộ phim được khởi quay, ông không khỏi xúc động khi ước mơ của những người còn sống có một bộ phim về chính những người đồng chí đồng đội cuối cùng đã thành hiện thực.

Ông Võ Duy Tấn (Năm Tấn) - Phó Ban Liên lạc Thường trực Đoàn 10, Đặc công Rừng Sác (bên phải) và đồng đội tham gia lễ khai máy dự án phim

Tôi khẳng định những yếu tố của phim rất thật vì có sự tham gia và chia sẻ của tôi và của đồng chí Hạ, những người còn sót lại của Đoàn 10. Từ trước đến giờ chưa có một bộ phim điện ảnh nào mà được quay theo đúng ý định những người còn sống như vậy. Cũng mong rằng c Ông Võ Duy Tấn (Năm Tấn) - Phó Ban Liên lạc Thường trực Đoàn 10, Đặc công Rừng Sác

Sau 3 năm chuẩn bị, dự án phim điện ảnh Đặc công Rừng Sác đã chính thức khai máy tại Khu di tích Rừng Sác Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

Phim "Đặc công Rừng Sác": Tái hiện sự thật khốc liệt qua lời kể của cựu chiến binh

Dự án do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cầm trịch cùng kịch bản của nhà biên kịch Châu Thổ. Đây là lần đầu tiên nam đạo diễn thử sức với đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng.

Chia sẻ về dự án mang tính bước ngoặt, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bộc bạch: "Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện một tác phẩm về đề tài cách mạng, cảm xúc thật sự rất tự hào xen lẫn xúc động. Thách thức lớn nhất của dòng phim này là bối cảnh bắt buộc phải chân thực tối đa. Rất may mắn khi đoàn phim được tạo điều kiện quay trực tiếp ngay tại Rừng Sác Cần Giờ. Tôi cùng ê-kíp sẽ nỗ lực hết sức để mang lại những thước phim đắt giá, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về sự kiên cường của lực lượng đặc biệt này".

Tái hiện cuộc chiến huyết mạch sông Lòng Tàu: Hai mặt trận song hành

Đặc công rừng Sác là phim điện ảnh chiến tranh lấy bối cảnh giai đoạn 1966 - 1973, tái hiện một phần cuộc chiến khốc liệt giữa lực lượng đặc công và kẻ thù trên tuyến vận tải chiến lược sông Lòng Tàu, huyết mạch tiếp tế cho Sài Gòn

Đặc công rừng Sác là phim điện ảnh chiến tranh lấy bối cảnh giai đoạn 1966 - 1973, tái hiện một phần cuộc chiến khốc liệt giữa lực lượng đặc công và kẻ thù trên tuyến vận tải chiến lược sông Lòng Tàu, huyết mạch tiếp tế cho Sài Gòn. Câu chuyện phim phát triển trên hai mặt trận song hành: cuộc chiến khốc liệt của những chiến sĩ đặc công trong rừng ngập mặn và cuộc chiến tình báo, đấu trí ngay giữa lòng Sài Gòn. Hai tuyến truyện đan xen, đưa khán giả theo chân những con người chiến đấu bằng lòng quả cảm, sự mưu trí và cả những hy sinh thầm lặng, khi tình yêu, tình đồng đội và lòng trung thành liên tục bị thử thách giữa chiến tranh.

Dự án được chấp bút bởi nhà biên kịch Châu Thổ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng dàn những gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh rộng. Đặc công rừng Sác dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2027.



