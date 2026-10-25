Chính thức khai máy phim điện ảnh “Đặc công Rừng Sác” tại Cần Giờ

Ước mơ thành hiện thực của các cựu chiến binh Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác
Đã từng là một chiến sĩ đặc công rừng sác, với ông Võ Duy Tấn khi biết tin bộ phim được khởi quay, ông không khỏi xúc động khi ước mơ của những người còn sống có một bộ phim về chính những người đồng chí đồng đội cuối cùng đã thành hiện thực.
Sau 3 năm chuẩn bị, dự án phim điện ảnh Đặc công Rừng Sác đã chính thức khai máy tại Khu di tích Rừng Sác Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
Phim "Đặc công Rừng Sác": Tái hiện sự thật khốc liệt qua lời kể của cựu chiến binh
Dự án do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cầm trịch cùng kịch bản của nhà biên kịch Châu Thổ. Đây là lần đầu tiên nam đạo diễn thử sức với đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng.
Chia sẻ về dự án mang tính bước ngoặt, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bộc bạch: "Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện một tác phẩm về đề tài cách mạng, cảm xúc thật sự rất tự hào xen lẫn xúc động. Thách thức lớn nhất của dòng phim này là bối cảnh bắt buộc phải chân thực tối đa. Rất may mắn khi đoàn phim được tạo điều kiện quay trực tiếp ngay tại Rừng Sác Cần Giờ. Tôi cùng ê-kíp sẽ nỗ lực hết sức để mang lại những thước phim đắt giá, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về sự kiên cường của lực lượng đặc biệt này".
Tái hiện cuộc chiến huyết mạch sông Lòng Tàu: Hai mặt trận song hành
Đặc công rừng Sác là phim điện ảnh chiến tranh lấy bối cảnh giai đoạn 1966 - 1973, tái hiện một phần cuộc chiến khốc liệt giữa lực lượng đặc công và kẻ thù trên tuyến vận tải chiến lược sông Lòng Tàu, huyết mạch tiếp tế cho Sài Gòn
Đặc công rừng Sác là phim điện ảnh chiến tranh lấy bối cảnh giai đoạn 1966 - 1973, tái hiện một phần cuộc chiến khốc liệt giữa lực lượng đặc công và kẻ thù trên tuyến vận tải chiến lược sông Lòng Tàu, huyết mạch tiếp tế cho Sài Gòn. Câu chuyện phim phát triển trên hai mặt trận song hành: cuộc chiến khốc liệt của những chiến sĩ đặc công trong rừng ngập mặn và cuộc chiến tình báo, đấu trí ngay giữa lòng Sài Gòn. Hai tuyến truyện đan xen, đưa khán giả theo chân những con người chiến đấu bằng lòng quả cảm, sự mưu trí và cả những hy sinh thầm lặng, khi tình yêu, tình đồng đội và lòng trung thành liên tục bị thử thách giữa chiến tranh.
Dự án được chấp bút bởi nhà biên kịch Châu Thổ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng dàn những gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh rộng. Đặc công rừng Sác dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2027.
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