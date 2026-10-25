54 người tử vong do bệnh dại, cảnh báo chủ quan sau khi bị chó cắn

Tử vong do bệnh dại ghi nhận 54 trường hợp trong 9 tháng

Chó thả rông không được tiêm phòng và không rọ mõm nơi công cộng là nguồn lây truyền bệnh dại nguy hiểm hàng đầu cho người dân

Trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 54 người tử vong do bệnh dại. Cùng thời gian này, khoảng 400.000 người phải điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn hoặc tiếp xúc có nguy cơ.

Theo Bộ Y tế, giai đoạn 2022 – 2025, Việt Nam ghi nhận trung bình 77 người tử vong do bệnh dại mỗi năm. Những số liệu này cho thấy bệnh dại vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng dù đã có vắc xin phòng bệnh.

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại

Đội bắt chó thả rông đưa các cá thể chó không rọ mõm lên lồng sắt xe chuyên dụng nhằm phòng ngừa nguy cơ cắn người và truyền bệnh dại

Từ đầu năm đến ngày 26/9/2026, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại, tăng 2 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Đáng lo ngại, nhiều trường hợp chỉ tìm đến cơ sở y tế khi đã xuất hiện triệu chứng hoặc bỏ lỡ thời điểm điều trị dự phòng.

Tiêm phòng kịp thời giúp ngăn ngừa nguy cơ tử vong

Cán bộ chuyên trách mang đồ bảo hộ xử lý xác chó chết nghi mắc bệnh dại nhằm tiêu độc khử trùng và ngăn chặn mầm bệnh lây lan ra cộng đồng

Theo Tổ chức Y tế thế giới, khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện, bệnh dại gần như luôn gây tử vong. Tuy nhiên, nguy cơ này có thể được ngăn chặn nếu người bị phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời.

Vì vậy, việc không chủ quan sau khi bị chó, mèo cắn hoặc tiếp xúc có nguy cơ là vấn đề cần được lưu ý, đặc biệt trong bối cảnh số trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn được ghi nhận.



