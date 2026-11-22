Trong không khí trang trọng và rực rỡ sắc màu, lễ khai mạc mở đầu ngày hội thể thao lớn nhất cả nước bằng chương trình nghệ thuật quy mô, quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên. Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, tinh thần thể thao và công nghệ trình diễn hiện đại đã tạo nên không gian sân khấu ấn tượng.

Toàn cảnh sân khấu và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng vinh quang”

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng vinh quang”, kết hợp nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại





Hai chương “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng” mang đến những lát cắt về chiều sâu văn hóa dân tộc, đồng thời truyền tải thông điệp về sức trẻ, ý chí và khát vọng vươn lên của Việt Nam. Tiếp nối chương trình là màn diễu hành của 36 đoàn thể thao, đại diện 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an và Quân đội, thể hiện tinh thần hội tụ, đoàn kết của các lực lượng tham dự Đại hội.

Hành trình rước đuốc thắp sáng tinh thần thể thao

Hành trình rước đuốc Đại hội trên sông Sài Gòn, đi qua những địa danh lịch sử của TP. Hồ Chí Minh

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của lễ khai mạc là hành trình rước đuốc trên sông Sài Gòn. Khởi hành từ Bến Nhà Rồng, ngọn lửa truyền thống đi qua những địa danh lịch sử của thành phố với sự tham gia của các vận động viên tiêu biểu, đại diện 36 đoàn thể thao.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội

Khi ngọn đuốc được đưa về lễ đài và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa, khoảnh khắc ấy cũng đánh dấu sự khởi đầu chính thức của hành trình tranh tài. Ngọn lửa Đại hội tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, ý chí thi đấu và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm. Phó Thủ tướng khẳng định những lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị, bởi sức khỏe nhân dân là nền tảng cho sức mạnh dân tộc. Thể thao không chỉ góp phần nâng cao thể chất, tinh thần mà còn rèn luyện ý chí, bồi đắp nhân cách, kết nối con người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu chào mừng Đại hội

Phát biểu chào mừng Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức sự kiện là niềm tự hào, đồng thời thể hiện trách nhiệm của thành phố đối với ngày hội thể thao toàn quốc. TP.HCM mong muốn các đoàn thể thao và đại biểu có những trải nghiệm đáng nhớ tại một thành phố hiện đại, năng động, thân thiện và hiếu khách.

Các đoàn thể thao diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026

Không gian Công viên Bờ sông Sài Gòn được trang hoàng rực rỡ trước giờ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Lễ khai mạc khép lại, mở ra những ngày tranh tài sôi nổi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Hình ảnh ngọn lửa bừng sáng bên dòng sông Sài Gòn không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một kỳ Đại hội mà còn gửi gắm khát vọng về một nền thể thao phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và ý chí của người Việt Nam. Từ những cuộc tranh tài, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên tiếp tục được lan tỏa, hướng đến mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/lUX3wb3uGS0?si=o-USOqDFzgjIvZli