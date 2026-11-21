Những màn trình diễn thể thao mặt nước nước tại Lễ khai mạc Đại hội

Vào khoảng 18 giờ ngày 21/11, khu vực Công viên Bờ sông Sài Gòn trở nên sôi động với màn biểu diễn thể thao mặt nước trong khuôn khổ buổi Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.

Các vận động viên mang đến màn trình diễn thể thao mặt nước đầy màu sắc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn

Trên mặt nước, các vận động viên lần lượt thực hiện những màn trình diễn trên ván, di chuyển linh hoạt và giữ thăng bằng giữa những đợt sóng. Những chuyển động liên tục tạo nên các tia nước, mang đến khung cảnh sôi động và thu hút đông đảo sự chú ý.

Màn trình diễn thể thao mặt nước thu hút với những cú bay cao và hiệu ứng phun nước mạnh

Đặc biệt, khi trời về đêm, hệ thống đèn LED trên trang phục và thiết bị biểu diễn phát sáng, kết hợp cùng những chùm pháo sáng rực rỡ. Sự tương phản giữa ánh sáng nhiều màu sắc và mặt nước về đêm tạo nên hiệu ứng thị giác nổi bật, góp phần tăng sức hấp dẫn cho màn trình diễn.

Các vận động viên trình diễn thể thao kết hợp pháo hoa trên mặt nước

Kết hợp thể thao và nghệ thuật trình diễn trong đêm khai mạc Đại hội Thể thao

Không chỉ thể hiện khả năng giữ thăng bằng và điều khiển thiết bị trên mặt nước, các vận động viên còn mang đến những màn trình diễn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, khả năng làm chủ tốc độ và xử lý tình huống linh hoạt.

Các vận động viên trình diễn trong không gian được thắp sáng bởi hệ thống đèn LED nhiều màu sắc

Việc kết hợp các yếu tố ánh sáng, âm thanh và hiệu ứng pháo sáng đã mở rộng không gian thể hiện của thể thao mặt nước, biến khu vực biểu diễn thành một sân khấu ngoài trời độc đáo.

Hoạt động góp phần tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026, đồng thời mang đến trải nghiệm mới mẻ cho công chúng tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Màn trình diễn kết hợp giữa kỹ thuật thể thao và hiệu ứng ánh sáng hiện đại

Lễ khai mạc chính thức diễn ra lúc 19 giờ ngày 21/11, được Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng mạng xã hội của HTV.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/live/h-d-je2ydBg?si=81uppbjNXCT3uc7M