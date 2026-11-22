Theo Kế hoạch số 643/KH-UBND ngày 16/11/2026, hội nghị dự kiến diễn ra lúc 8 giờ tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố, phường An Khánh, với khoảng 500 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Trung ương, đại diện các Bộ, ngành, địa phương lân cận, nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố (phường An Khánh)

Tại hội nghị, Thành phố sẽ công bố Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 về phê duyệt quy hoạch tổng thể; đồng thời giới thiệu những nội dung trọng tâm về quan điểm phát triển, mục tiêu dài hạn, mô hình tổ chức không gian, các định hướng chiến lược và nhiệm vụ triển khai. Chương trình cũng có hoạt động công bố, trao giấy chứng nhận thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đợt 2.

Ekip HTV chuẩn bị thiết bị kỹ thuật và rà soát phương án ghi hình tại hiện trường, sẵn sàng truyền tải kịp thời các nội dung trọng tâm của hội nghị đến khán giả

Để bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, ekip HTV chủ động chuẩn bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật và các phương án ghi hình, tác nghiệp tại hiện trường. Mỗi khâu được rà soát nhằm bảo đảm quá trình ghi nhận sự kiện diễn ra thông suốt, kịp thời chuyển tải những nội dung đáng chú ý đến công chúng.

Các đại biểu theo dõi phần giới thiệu nội dung trọng tâm và các định hướng chiến lược (đổi mới sáng tạo, công nghệ đột phá, hạ tầng chiến lược, chất lượng sống và dịch vụ) tại hội nghị

Sau hội nghị, hoạt động triển lãm quy hoạch sẽ tiếp tục diễn ra trong một tháng tại cùng địa điểm, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham quan, tìm hiểu. Nội dung trưng bày gồm thuyết minh quy hoạch, quy định quản lý, hệ thống bản đồ, bản vẽ, sơ đồ tổ chức không gian cùng các tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan.

Khu vực trưng bày, triển lãm mô hình quy hoạch tổng thể đang được hoàn thiện các khâu kỹ thuật cuối cùng, sẵn sàng phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu sau hội nghị

Bên cạnh hình thức trưng bày trực tiếp, thành phố cũng đẩy mạnh công khai thông tin trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tra cứu hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch chính thức.

Với tinh thần chủ động và trách nhiệm, ekip HTV sẵn sàng đồng hành cùng sự kiện, góp phần đưa những thông tin về định hướng phát triển TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới đến gần hơn với khán giả.



