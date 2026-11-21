Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đổi mới không gian khai mạc

Ban tổ chức xác định Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là sự kiện trọng tâm mở đầu cho ngày hội thể thao lớn nhất Việt Nam.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh



Năm nay, đơn vị tổ chức lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn và mặt nước sông Sài Gòn thay vì không gian sân vận động truyền thống. Cách làm này thể hiện tư duy đổi mới trong việc khai thác không gian đô thị cùng cảnh quan sông nước của TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, sự kiện là dịp để địa phương đăng cai giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại và giàu bản sắc. Thành phố cũng khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế thể thao, du lịch và năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Bên cạnh đó, Đại hội thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân và tăng cường giao lưu giữa các đơn vị.

Đây là dịp để địa phương đăng cai giới thiệu hình ảnh đô thị năng động, hiện đại và giàu bản sắc



Lễ khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đại diện các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, các tổ chức thể thao, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và người hâm mộ cũng góp mặt.

"Khát vọng Vinh quang" mở màn Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ban Tổ chức dàn dựng chương trình nghệ thuật "Khát vọng Vinh quang" theo hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Trong đó, hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên trực tiếp tham gia biểu diễn xuyên suốt hai chương chủ đạo.

Chương trình nghệ thuật tạo nên dấu ấn trong lịch sử các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc

Mở đầu là chương I mang tên "Những dòng sông hội tụ" tái hiện hành trình hình thành, phát triển của vùng đất phương Nam qua hình tượng dòng sông.

Nội dung dàn dựng gồm sáu cảnh diễn: "Giọt nguồn", "Xuôi dòng", "Khí phách", "Hợp lưu", "Đô thị bên sông" và "Vươn khơi". Các lớp diễn khắc họa chiều sâu lịch sử, truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết và sức sống mạnh mẽ của TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình hướng đến xây dựng nền Thể thao Việt Nam phát triển bền vững

Các lớp diễn khắc họa chiều sâu lịch sử, truyền thống văn hóa và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam

Qua đó, chương trình sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp để truyền tải thông điệp hội tụ giá trị văn hóa cùng tinh hoa thể thao từ mọi miền Tổ quốc, hướng đến xây dựng nền Thể thao Việt Nam phát triển bền vững.

Tiếp nối là chương II với chủ đề "Vươn vai Phù Đổng" mang đến không khí trẻ trung, sôi động và hiện đại. Phần diễn này lấy hình tượng Thánh Gióng làm biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Việt Nam.

Chủ đề "Vươn vai Phù Đổng" mang đến không khí trẻ trung, sôi động và hiện đại

Đồng thời, hình tượng gửi gắm thông điệp về hành trình trưởng thành của lực lượng vận động viên trong phong trào thể thao học đường và thể thao quần chúng. Từ nền tảng này, họ bước vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp để không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới.

Mãn nhãn với màn trình diễn thể thao mặt nước tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Bên cạnh đó, chương trình còn lồng ghép các tiết mục biểu diễn, nghệ thuật sân khấu cùng với các màn trình diễn thể thao trên mặt nước và không gian ngoài trời.

Các vận động viên trình diễn nhiều bộ môn trên mặt nước và không gian mở như Jetski, Flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn và patin. Chương trình thể hiện rõ sức trẻ, sự năng động và tinh thần chinh phục của nền thể thao nước nhà.

Các màn trình diễn thể thao nước gồm Jetski, Flyboard và lướt ván phản lực kết hợp công nghệ ánh sáng

Đồng thời, ê-kíp sản xuất ứng dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng, trình chiếu hiện đại và các hiệu ứng sân khấu. Hệ thống kỹ thuật này nâng cao trải nghiệm cho khán giả trong một không gian nghệ thuật đa chiều kết nối văn hóa với thể thao.

Nghi thức rước đuốc đi qua các địa danh lịch sử bên sông Sài Gòn

Nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn mang tính biểu tượng trong kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ngọn lửa truyền thống khởi hành từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tiếp nối, hành trình rước đuốc đi qua Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son trước khi về sân khấu chính. Đội hình rước đuốc quy tụ 36 vận động viên đại diện cho 36 đoàn tham dự cùng 10 vận động viên tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh.

Ngọn lửa khởi hành từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đồng thời, Ban Tổ chức huy động thuyền buồm, du thuyền và mô tô nước di chuyển trên mặt sông, phối hợp cùng các đội hình biểu diễn Flyboard và dù lượn ở không gian phía trên. Sự phối hợp giữa mặt nước và không gian trên cao tạo nên bức tranh trình diễn kết hợp giữa thể thao, nghệ thuật và công nghệ.

Thắp sáng đài lửa đánh dấu thời khắc khai mạc ngày hội thể thao

Bên cạnh phần trình diễn nghệ thuật, 36 đoàn thể thao đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội tiến hành diễu hành cùng lực lượng trọng tài. Nghi thức này khẳng định tinh thần đoàn kết, giao lưu, trung thực và cao thượng của thể thao cả nước.

Sau đó, Ban Tổ chức thực hiện các nghi lễ chính thức gồm rước cờ Tổ quốc, rước cờ Đại hội cùng phần tuyên thệ của vận động viên và trọng tài.