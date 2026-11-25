Ronaldo mở tỉ số, Joao Felix định đoạt trận đấu

Trên sân nhà tại Riyadh, Al-Nassr nhập cuộc thuận lợi khi Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 13, sau tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Al-Sadd nhanh chóng đáp trả. Mohammed Waad ghi bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 9 phút sau đó.

Cristiano Ronaldo mở tỉ số cho Al-Nassr (Ảnh: Reuters)

Bước ngoặt đến ở thời gian bù giờ hiệp một, khi Waad bị truất quyền thi đấu vì hành vi nhổ nước bọt vào Nawaf Bu Washl. Tận dụng lợi thế hơn người, Al-Nassr gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 52. Joao Felix tung cú móc bóng trên không ngoạn mục ngay trong vòng cấm, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Meshaal Barsham, ấn định chiến thắng 2-1.

Joao Felix tung cú móc bóng trên không ngoạn mục ngay trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho Al-Nassr (Ảnh: Reuters)

Sau trận đấu, Felix nhấn mạnh mỗi điểm số đều quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với 9 điểm hiện có, Al-Nassr đang tiến gần hơn mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng.

Al-Nassr đang tiến gần hơn mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng (Ảnh: Reuters)

Al-Qadsiah thắng đậm, vươn lên vị trí thứ hai

Ở trận đấu khác, Al-Qadsiah của HLV Brendan Rodgers giành chiến thắng 5-1 trước Shabab Al-Ahli của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Julian Quinones và Tijjani Reijnders cùng lập cú đúp, góp công lớn vào màn trình diễn thuyết phục của đội bóng Saudi Arabia.

Quinones mở tỷ số ngay phút thứ 3 và nhân đôi cách biệt ở phút 13. Reijnders ghi bàn thứ ba ở phút 61. Mateusao rút ngắn tỷ số cho Shabab Al-Ahli ở phút 71, nhưng Reijnders tiếp tục lập công sau đó 6 phút, trước khi Abdullah Al-Salem ấn định chiến thắng 5-1 ở phút 86.

Kết quả này đưa Al-Qadsiah lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng khu vực phía Tây. Theo thể thức giải đấu, 8 đội có thứ hạng cao nhất trong số 16 đội sẽ giành quyền vào vòng tiếp theo, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027. Các trận tứ kết, bán kết và chung kết sẽ được tổ chức tại Saudi Arabia trong tháng 4 và tháng 5.

Nguồn tin: Reuters