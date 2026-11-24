Al Nassr chờ Ronaldo trong cuộc tiếp đón Al Sadd

Al Nassr đang hướng đến cuộc tiếp đón Al Sadd trên sân Al-Awwal Park trong khuôn khổ AFC Champions League Elite. HLV Ange Postecoglou đánh giá đội bóng của Cristiano Ronaldo có cơ hội cạnh tranh chức vô địch ở cả bốn đấu trường mùa này.

Ở trận đấu sắp tới, Al Sadd gặp khó khăn về lực lượng khi thiếu vắng 5 cầu thủ

Đáng chú ý là cựu tiền vệ Al Nassr Marcelo Brozović, người từng có 3 mùa giải khoác áo đội bóng Saudi Arabia trước khi chuyển đến Qatar. Cầu thủ này đã nghỉ thi đấu từ giữa tháng trước vì chấn thương đùi. Tiền đạo Roberto Firmino cũng không thể góp mặt do gặp vấn đề ở gân kheo.

Trên bảng xếp hạng khu vực phía Tây AFC Champions League Elite, Al Nassr hiện đứng thứ 7 với 6 điểm.

Man City và PSV đối mặt những thử thách lớn tại Champions League

Tại UEFA Champions League, Manchester City đã có buổi tập chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Napoli trên sân Etihad. Đội bóng của HLV Enzo Maresca đặt mục tiêu giành chiến thắng để củng cố vị trí trong tốp 8, qua đó hướng đến tấm vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Sau 4 lượt trận, Man City có 3 chiến thắng và 1 thất bại.

Cuộc đối đầu Napoli cũng đánh dấu sự trở lại của Kevin De Bruyne tại sân Etihad. Tiền vệ người Bỉ từng có 10 năm gắn bó với Man City và giành tổng cộng 14 danh hiệu lớn

Trong khi đó, PSV Eindhoven đang tích cực chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Real Madrid tại sân Bernabeu. Đại diện Hà Lan hiện đứng thứ 24 trên bảng xếp hạng vòng phân hạng, nhưng có thêm sự tự tin sau chiến thắng 4-1 trước NEC Nijmegen tại giải VĐQG Hà Lan cuối tuần qua.

Dù vậy, thử thách dành cho PSV là rất lớn khi Real Madrid đang đứng thứ hai, với thành tích toàn thắng và hướng đến chiến thắng thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường

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