Cristiano Ronaldo khiến HLV Jorge Jesus bất ngờ khi tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau bất đồng với HLV Jorge Jesus

Ngày 6/11, HLV Jorge Jesus cho biết ông không lường trước quyết định chia tay đội tuyển của Cristiano Ronaldo. Trước đó, nhà cầm quân này vẫn dự định triệu tập siêu sao 41 tuổi. "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở lại. Chắc chắn tôi đã có ý định triệu tập cậu ấy", Jesus chia sẻ trong buổi công bố danh sách đội tuyển dự UEFA Nations League.

Ronaldo đã quyết định khép lại sự nghiệp quốc tế (Ảnh: AP)

HLV Jesus cho rằng quyết định cá nhân này cần được tôn trọng. Ông cũng nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Ronaldo cho bóng đá Bồ Đào Nha. Siêu sao này còn là hình mẫu đối với nhiều thế hệ cầu thủ trẻ.

Trận đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League (Ảnh: Getty Images)

Lần gần nhất Ronaldo khoác áo đội tuyển là ngày 24/9. Anh góp mặt trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales tại UEFA Nations League.

Ở trận đấu tiếp theo, Jesus xếp Ronaldo ngồi dự bị. Nhà cầm quân này cũng không có ý định đưa anh vào đội hình xuất phát ở trận kế tiếp. Phản ứng trước quyết định trên, Ronaldo rời khu tập trung đội tuyển. Sau đó, anh lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo bị phạt tiền và đình chỉ thi đấu quốc tế trong 30 ngày. Đến ngày 5/11, anh chính thức thông báo chia tay đội tuyển qua video trên mạng xã hội. "Ngày hôm nay đã đến, ngày tôi trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia", Ronaldo chia sẻ.

Ở cấp câu lạc bộ, Ronaldo vẫn thi đấu cho Al-Nassr tại Saudi Arabia. Anh đang hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp với 985 bàn hiện tại.



Ronaldo ghi 146 bàn sau 234 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh hiện giữ kỷ lục ghi bàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam (Ảnh: AP)

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cũng thông báo sẽ tổ chức lễ tri ân dành cho Ronaldo. Anh từng tham dự 6 kỳ World Cup và góp công giúp đội tuyển vô địch EURO 2016.

HLV Jorge Jesus khẳng định không có hiềm khích với Cristiano Ronaldo

Tại buổi họp báo công bố danh sách đội tuyển, Ronaldo tiếp tục là tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, HLV Jorge Jesus muốn tập trung vào những vấn đề chuyên môn của đội bóng.

Jorge Jesus khẳng định những bất đồng vừa qua không ảnh hưởng đến quan điểm cá nhân (Ảnh: AP)

Nhà cầm quân này cũng không có bất kỳ sự oán giận nào với Ronaldo. "Không có bất kỳ sự oán giận nào. Bởi tất cả quyết định của tôi đều đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu", Jesus nhấn mạnh.

Ông cho biết bản thân luôn ủng hộ những gì tốt nhất cho đội tuyển. Vì vậy, Jesus hoàn toàn thanh thản với những quyết định đã đưa ra.

Jorge Jesus tiếp quản đội tuyển Bồ Đào Nha từ Roberto Martínez sau kỳ World Cup không thành công. Khi đó, Ronaldo vẫn giữ vai trò trung phong chủ lực trên hàng công (Ảnh: Reuters)

Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Đan Mạch tại Braga ngày 14/11. Ngày 17/11, đội tuyển làm khách trước Xứ Wales tại Cardiff. Bồ Đào Nha đã sớm giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League. Đợt tập trung sắp tới sẽ là cơ hội để HLV Jesus thử nghiệm nhân sự.

Nguồn tin: AP