Ronaldo lập hat-trick, Al Nassr thắng Al Kholood (Ảnh: Goal)

Cristiano Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng tại Saudi Pro League. Trong trận đấu với Al Kholood, Al Nassr giành chiến thắng 5-3 sau màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.

Julien Domingues và Loic Essomba hai lần ghi bàn, giúp Al Kholood trở lại cuộc chơi. Trong khi đó, Angelo và Sadio Mane cũng lần lượt lập công, góp phần giúp Al Nassr duy trì lợi thế.

Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu là màn trình diễn của Ronaldo. Trong hiệp một, hai bàn thắng của siêu sao người Bồ Đào Nha không được công nhận. Sau giờ nghỉ, anh thi đấu bùng nổ với ba pha lập công liên tiếp, hoàn tất cú hat-trick và góp phần mang về chiến thắng cho Al Nassr.

Đáng chú ý, ba bàn thắng này đưa Ronaldo chạm mốc 985 bàn trong sự nghiệp. Anh hiện chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng đúng 15 pha lập công.