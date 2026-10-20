Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh bám đuổi ngôi đầu phòng vé Việt

Theo Box Office Vietnam, trong bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần gần nhất, tính từ ngày 16 đến 18/10/2026, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh thu về khoảng 16,94 tỷ đồng, bán ra hơn 193.000 vé với 6.684 suất chiếu, xếp thứ hai phòng vé Việt.

Trong khi đó, Trại buôn người tiếp tục dẫn đầu với hơn 25,23 tỷ đồng doanh thu cuối tuần. Tính đến ngày 19/10, tác phẩm này đã đạt khoảng 458 tỷ đồng doanh thu tích lũy, tạo khoảng cách đáng kể so với các đối thủ.

Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh cạnh tranh doanh thu tại phòng vé Việt (Ảnh: CGV)

Dù chưa thể chiếm ngôi đầu, kết quả của Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh cho thấy sức hút của dòng phim kinh dị Thái Lan tại thị trường Việt Nam. Trước đó, ba phần phim thuộc thương hiệu Quỷ ăn tạng đã đạt tổng doanh thu khoảng 237 tỷ đồng tại Việt Nam, góp phần xây dựng lượng khán giả quen thuộc cho loạt phim.

Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh xếp thứ hai doanh thu phòng vé cuối tuần 16–18/10/2026 (Nguồn:CGV)

Ở phần phim mới, Yak cùng Trung sĩ Paphan và đồng đội tiến vào khu rừng Khao Khwang để tìm kiếm một tiểu đội tình báo mất tích. Nhiệm vụ nhanh chóng biến thành cuộc chiến sinh tồn khi nhóm phải đối mặt với Hổ Tinh - sinh vật bí ẩn có khả năng biến hóa, đánh lừa con người. Phim tiếp tục khai thác yếu tố tâm linh, bùa chú và những màn đối đầu căng thẳng, đồng thời tăng cường các phân cảnh hành động.

Cuộc cạnh tranh tại phòng vé Việt vì thế vẫn đáng chú ý khi Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh giữ vị trí thứ hai, còn Trại buôn người tiếp tục thể hiện sức bền doanh thu. Những ngày chiếu tiếp theo sẽ là phép thử cho khả năng duy trì sức hút của thương hiệu kinh dị Thái Lan trước đối thủ đang dẫn đầu thị trường.

Nguồn: The Box Office Viet Nam