Quốc Trường và Thúy Ngân tạo tiếng cười trong tiệc sinh nhật Sao Nhập Ngũ

Sau một ngày huấn luyện tại Sao Nhập Ngũ, các chiến sĩ mới bất ngờ được tổ chức sinh nhật cho những thành viên có ngày sinh trong quý II. Không khí vui vẻ nhanh chóng trở nên hài hước khi mọi người được yêu cầu hít thật sâu và đoán mùi hương xung quanh.

Màn thử thách khứu giác khiến Quốc Trường và Thúy Ngân tạo nên khoảnh khắc hài hước trong buổi tiệc (Ảnh: Viettel Media)

Trước câu hỏi của người dẫn chương trình, Thúy Ngân khiến mọi người bật cười khi trả lời rằng mình ngửi thấy mùi mồ hôi của Quốc Trường. Nam diễn viên cũng hài hước giải thích vừa tắm cách đó khoảng một tiếng, rồi cùng mọi người tiếp tục màn đối đáp dí dỏm.

Quốc Trường và Thúy Ngân hào hứng tham gia tiệc sinh nhật bất ngờ cùng mọi người (Ảnh: Viettel Media)

Không chỉ có tiếng cười, buổi sinh nhật còn mang đến những khoảnh khắc xúc động. Bốn thành viên có sinh nhật trong quý II được gọi tên, nhận quà và lời chúc từ đồng đội. Đặc biệt, chương trình còn kết nối để người thân gửi lời chúc, khiến các nghệ sĩ bất ngờ và bồi hồi giữa môi trường quân ngũ.

Tuấn Dương chật vật hành quân đêm cùng Sao Nhập Ngũ 2026

Khi buổi sinh nhật đang diễn ra vui vẻ, tiếng báo động bất ngờ vang lên, yêu cầu các chiến sĩ mới nhanh chóng chuẩn bị trang bị để hành quân. Tình huống đột ngột khiến nhiều người ngỡ ngàng, vội vã thu xếp quân tư trang và tập hợp theo mệnh lệnh.

Tiếng còi báo động hành quân vang lên bất ngờ khiến các chiến sĩ mới không khỏi bất ngờ, hoang mang (Ảnh: Viettel Media)

Trong hành trình lúc đêm muộn, Tuấn Dương gặp nhiều khó khăn vì ba lô nặng và thể lực chưa ổn định. Trước khi xuất phát, anh cho biết mình chỉ tự tin có thể hành quân khoảng 1 km. Khi bắt đầu di chuyển, nam nghệ sĩ phải cố gắng từng bước, thậm chí đi cà lết và bám vào đồng đội để tiếp tục.

Nhận thấy Tuấn Dương xuống sức, các thành viên liên tục động viên, nhắc nhau giảm tốc độ và hỗ trợ anh hoàn thành chặng đường. Những lời cổ vũ giữa đêm cho thấy tinh thần đồng đội được thể hiện rõ nhất khi một thành viên gặp khó khăn.

Dù thấm mệt sau hành trình hành quân đêm, Tuấn Dương vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao (Ảnh: Viettel Media)

Từ tiệc sinh nhật bất ngờ đến cuộc hành quân không báo trước, Sao Nhập Ngũ 2026 tiếp tục mang đến những tình huống vừa hài hước vừa giàu cảm xúc, qua đó cho thấy thử thách thực sự của các nghệ sĩ khi trải nghiệm môi trường quân ngũ.

Trong khi Tuấn Dương thở dốc vì mệt, đồng chí Minh Trang vẫn hào hứng ngắm trăng trên đường hành quân đêm (Ảnh: Viettel Media)

Sao Nhập Ngũ 2026 được phát sóng vào 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=HiEJTFa1nA8