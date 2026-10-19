Những điểm mới trong việc đơn giản hóa dịch vụ công trực tuyến

Luật Phát triển đô thị không chỉ đặt ra yêu cầu về quy hoạch và hạ tầng, mà còn đòi hỏi đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công trực tuyến trong một đô thị hiện đại.

Người dân và doanh nghiệp hưởng lợi kép từ dịch vụ công trực tuyến

Thực tế ghi nhận tại các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thời gian qua cho thấy, việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đã mang lại những thay đổi rõ rệt.

Anh Nguyễn Quang Diệu - Đại diện Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành, người hiện phụ trách pháp lý cho một dự án nhà ở quy mô 1.600 căn tại phường Long Trường, cho biết doanh nghiệp đang tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu cho khách mua nhà. Dù khối lượng công việc lớn với tần suất giao dịch từ 10 - 20 hồ sơ mỗi tuần, nhưng nhờ dịch vụ công trực tuyến và quy trình giải quyết được đơn giản hóa, thời gian thực hiện đã được rút ngắn phân nửa, từ 1 tháng xuống chỉ còn 15 ngày.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 bố trí quầy ưu tiên nhằm hỗ trợ tối đa cho người lớn tuổi và hồ sơ chính chủ

Không chỉ mang lại sự thuận lợi cho các doanh nghiệp có lượng hồ sơ lớn, các cơ quan hành chính còn thể hiện sự linh hoạt và tận tâm đối với từng nhóm đối tượng người dân. Cụ thể, đối với những người lớn tuổi, chưa thành thạo các thao tác trên thiết bị điện tử như bà Đặng Thị Lộc (ngụ phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh), Chi nhánh VPĐKĐĐ số 2 đã bố trí riêng hai quầy ưu tiên dành cho hồ sơ chính chủ. Nhờ đó, người lớn tuổi không còn cảm thấy bỡ ngỡ hay mệt mỏi khi đi làm thủ tục.

Mã QR trở thành công cụ đắc lực giúp người dân từng bước làm quen với dịch vụ hành chính công

Đồng thời, để khuyến khích người dân từng bước làm quen với chuyển đổi số, việc sử dụng mã QR đã trở thành một giải pháp hữu hiệu. Anh Phan Trọng Thành (ngụ phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ, khi đến làm thủ tục, anh và nhiều người dân được nhân viên tận tình hướng dẫn thao tác quét mã QR để nộp hồ sơ trực tuyến, giúp quy trình trở nên nhanh chóng và minh bạch hơn rất nhiều.

Phấn đấu 100% thủ tục đất đai trực tuyến vào năm 2026

Xác định số hóa là xu thế tất yếu, các đơn vị quản lý đang đặt ra những mục tiêu cụ thể để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Bà Lê Thị Kim Yến - Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ số 2 (VPĐKĐĐ TP. Hồ Chí Minh) cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ngay từ cuối quý II năm nay, đơn vị đã triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đơn vị đang nỗ lực phấn đấu đến hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện sẽ được cung cấp hoàn toàn dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Chuyển trọng tâm từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" trong cấp phép xây dựng giúp thúc đẩy diện mạo đô thị phát triển đồng bộ

Không dừng lại ở lĩnh vực đất đai, lĩnh vực xây dựng cũng đang chứng kiến những bước đột phá mạnh mẽ nhằm tháo gỡ nút thắt về thủ tục. Hướng đến mục tiêu giảm bớt gánh nặng hành chính cho người dân và chuyển trọng tâm quản lý nhà nước từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh hiện đang tham mưu UBND Thành phố ban hành những quy định mới mang tính cởi mở hơn.

Đáng chú ý nhất là đề xuất mở rộng các trường hợp nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng. Cụ thể, quy định này sẽ áp dụng đối với các công trình nhà riêng dưới 7 tầng, có diện tích sàn dưới 500 m2 nằm tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết hoặc quy chế kiến trúc được phê duyệt.

Nếu đề xuất này được thông qua trong thời gian tới, những căn nhà đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quy mô và vị trí quy hoạch sẽ không phải thực hiện chuỗi thủ tục xin giấy phép xây dựng phức tạp như trước đây. Điều này không chỉ giúp người dân tiết kiệm được một lượng lớn thời gian, tiền bạc mà còn góp phần thúc đẩy diện mạo đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại theo đúng định hướng của Luật Phát triển đô thị.