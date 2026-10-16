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Văn hóa - Giải trí

Phim Iran Midday Meal giành giải Phim hay nhất tại BIFF 2026

THÙY DƯƠNG, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Tác phẩm Midday Meal của đạo diễn Iran Majid Majidi giành giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31, đồng thời đủ điều kiện nộp hồ sơ tranh giải Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar sắp tới.

Midday Meal được ban giám khảo nhất trí lựa chọn TẠI BIFF

Bộ phim Midday Meal của đạo diễn Iran Majid Majidi giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31. Giải thưởng được công bố trong lễ bế mạc ngày 15/10 tại Trung tâm Điện ảnh Busan, Hàn Quốc. 

Phim Iran Midday Meal giành giải Phim hay nhất tại BIFF 2026- Ảnh 1.

Sự kiện khép lại kỳ liên hoan kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ ngày 6/10

Ông Zhang Yimou - Chủ tịch ban giám khảo đánh giá Midday Meal là một bộ phim lý tưởng. Ông cho biết cả 7 thành viên ban giám khảo đều nhất trí lựa chọn tác phẩm này. Ban giám khảo đã đánh giá 13 bộ phim tranh giải đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Các đại diện gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Iran, Uzbekistan và Indonesia.

Phim Iran Midday Meal giành giải Phim hay nhất tại BIFF 2026- Ảnh 2.

Khi nhận giải, đạo diễn Majid Majidi bày tỏ lòng biết ơn đối với ban tổ chức (Ảnh: The Korea Times)

Ông Majid Majidi cho biết rất vinh dự khi lần đầu đến Busan đã nhận được giải thưởng danh giá. Đạo diễn cũng chia sẻ tình yêu dành cho người mẹ quá cố là nguồn năng lượng giúp ông tiếp tục hành trình sáng tạo. "Giải thưởng này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với hành trình của tôi", Majidi phát biểu trên sân khấu.

Cơ hội dự Oscar và những dấu ấn của BIFF 2026

Từ năm 2026, tác phẩm giành giải cao nhất tại hạng mục tranh giải Busan Award sẽ tự động đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tranh hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar.

Phim Iran Midday Meal giành giải Phim hay nhất tại BIFF 2026- Ảnh 3.

Giải Phim hay nhất của BIFF đi kèm tiền thưởng 50 triệu won, tương đương khoảng 37.180 USD (Ảnh: BIFF)

Giải Phim hay nhất của BIFF đi kèm tiền thưởng 50 triệu won, tương đương khoảng 37.180 USD. Giải thưởng cũng mở ra cơ hội để Midday Meal tiếp cận sân chơi điện ảnh quốc tế.

Ở các hạng mục quan trọng khác, đạo diễn Lee Yun Chan của Đài Loan (Trung Quốc) giành giải Đạo diễn xuất sắc với bộ phim To Be Ordinary. Trong khi đó, đạo diễn Indonesia Eddie Cahyono nhận giải Ban giám khảo đặc biệt với tác phẩm My Mother.

Phim Iran Midday Meal giành giải Phim hay nhất tại BIFF 2026- Ảnh 4.
Phim Iran Midday Meal giành giải Phim hay nhất tại BIFF 2026- Ảnh 5.

2 tác phẩm To Be Ordinary và My Mother (Ảnh: BIFF)

Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 thu hút tổng cộng 200.043 lượt khán giả. Đây là lần đầu sự kiện vượt mốc 200.000 lượt kể từ năm 2015.

Theo ban tổ chức, lượng khán giả tăng nhờ một số điều chỉnh trong cách tổ chức. Cụ thể, ngày khai mạc được chuyển từ thứ Tư sang thứ Ba. Số suất chiếu mỗi ngày cũng tăng từ 4 lên 5.

Nguồn tin: The Korea Times 

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