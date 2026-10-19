Du lịch và bán lẻ bứt tốc phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịp cuối năm

Ngành Công Thương tiếp tục được xác định là "đầu tàu" dẫn dắt kinh tế, tập trung vào các giải pháp kích cầu tiêu dùng, liên kết vùng và khơi thông xuất khẩu nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,02%.

Động lực từ dòng vốn FDI và sự bùng nổ dịch vụ

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận những điểm sáng, đóng góp khoảng 23,4% quy mô kinh tế cả nước. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đã đề ra, áp lực đặt lên quý 4 là rất lớn khi GRDP phải đạt mức tăng đột phá 13,23%.

Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao từ các tập đoàn lớn toàn cầu

Một trong những điểm tựa của Thành phố hiện nay là năng lực thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Lũy kế 9 tháng, Thành phố thu hút 17,8 tỷ USD, chiếm 30% tổng vốn FDI cả nước. Riêng tại Khu Công nghệ cao, có 4 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 1,23 tỷ USD, hoàn thành 87,9% kế hoạch năm.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Việt Long - Phó Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, trong những tháng cuối năm, đơn vị sẽ phối hợp triển khai các cơ chế từ Luật Phát triển đô thị để tiếp tục thu hút các "con sếu đầu đàn". "Đặc biệt, sắp tới Intel sẽ chuyển giao chuỗi sản xuất hiện nay cho Khu công nghệ cao. Điều này sẽ là cú hích lớn, hỗ trợ mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước", ông Long chia sẻ.

Song song với FDI, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò "trụ cột", chiếm gần 52% GRDP và đóng góp 53,6% vào mức tăng chung. Nhận định về dư địa phát triển trong quý 4 - mùa cao điểm lễ, Tết, ông Neil MacGregor - Tổng Giám đốc Savills Việt Nam đánh giá điểm nhấn sẽ nằm ở ngành du lịch và bán lẻ.

"Sự bùng nổ của khách quốc tế và sức hút bền bỉ của du lịch nội địa tạo nên hiệu suất kinh doanh vượt trội. Kỳ vọng về tỷ lệ lấp đầy ấn tượng tại các cơ sở lưu trú là hoàn toàn có cơ sở. Cùng với đó, thị trường bán lẻ sẽ hưởng lợi lớn từ mùa mua sắm cuối năm nhờ đà tăng trưởng của tiêu dùng cá nhân", lãnh đạo Savills Việt Nam nhận định.

Ưu tiên giữ đơn hàng, đẩy mạnh liên kết vùng

Xác định trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, ngành Công Thương Thành phố đang tập trung mở rộng tổng cầu, phát triển thị trường và củng cố năng lực sản xuất công nghiệp.

Sự bùng nổ của khách quốc tế và sức hút của du lịch nội địa đang tạo đà phục hồi vượt trội cho khu vực dịch vụ

Đối mặt với những biến động của thị trường toàn cầu, bài toán sinh tồn của các doanh nghiệp sản xuất đang được đặt lên hàng đầu. Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP. Hồ Chí Minh (AGTEK) cho biết, ưu tiên số một của các doanh nghiệp lúc này không phải là lợi nhuận, mà là kết nối để có đơn hàng. "Mục tiêu cao nhất là tạo việc làm, đảm bảo thu nhập để giữ chân người lao động. Dù đối mặt với yêu cầu khắt khe về chất lượng và mẫu mã, các nhà máy đang phải nỗ lực ứng dụng tự động hóa, nhưng việc duy trì kết nối thị trường vẫn là yếu tố mang tính sống còn", ông Hồng nhấn mạnh.

Để giải quyết bài toán cung - cầu, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các không gian liên kết vùng. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương chia sẻ, Thành phố đã tạo ra những không gian vật lý và trực tuyến sinh động để người mua và nhà bán gặp nhau.

"Các doanh nghiệp phân phối của Thành phố có cơ hội tìm gặp những nhà cung ứng đa dạng từ các tỉnh, thành. Ngược lại, các địa phương cũng nắm bắt được tín hiệu và tiêu chuẩn của thị trường 14 triệu dân cùng đông đảo du khách tại TP. Hồ Chí Minh, từ đó hình thành những vùng nguyên liệu, vùng cung ứng hàng hóa ổn định, phong phú", ông Vũ khẳng định.

Kích cầu tiêu dùng gắn với chuyển đổi xanh

Cùng với việc mở rộng không gian liên kết, kích cầu tiêu dùng nội địa thông qua chương trình Khuyến mại tập trung và đẩy mạnh thương mại điện tử đang được xem là "mũi nhọn" đột phá.

Chuẩn bị cho cao điểm mua sắm cuối năm, ông Nguyễn Ngọc Thắng - Giám đốc Khối vận hành hoạt động Co.opmart cho hay hệ thống đã chủ động chốt sản lượng và dự trữ nguồn hàng thiết yếu từ rất sớm, tăng từ 20-30% so với cùng kỳ. Đơn vị này cũng tung ra hàng loạt chương trình giảm giá sâu đa kênh nhằm chia sẻ áp lực chi tiêu, qua đó kích thích sức mua chung.

Các chương trình kết nối cung - cầu giúp nhà sản xuất các địa phương dễ dàng tiếp cận thị trường tiêu thụ rộng lớn của TP. Hồ Chí Minh

Không chỉ tập trung "hâm nóng" thị trường nội địa, ở mảng xuất khẩu, việc hỗ trợ doanh nghiệp "chuyển đổi xanh" để đáp ứng tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) đang được triển khai ráo riết nhằm vượt qua hàng rào kỹ thuật của các thị trường lớn như EU, Mỹ.

Mục tiêu tăng trưởng 13,23% trong quý 4 là một thách thức không nhỏ. Thế nhưng, với sự linh hoạt, sức chống chịu bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp cùng các trợ lực đồng bộ từ chính quyền, kinh tế TP. Hồ Chí Minh hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu, tạo đà phóng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.



