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Văn hóa - Giải trí

Liên hoan phim Busan 2026 khép lại với hơn 277.000 lượt tham dự

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 khép lại sau 10 ngày với 315 tác phẩm được tuyển chọn, hơn 277.000 lượt tham dự và những giải thưởng tôn vinh tiếng nói điện ảnh đa dạng của châu Á cùng thế giới.

Diễn ra từ ngày 6 đến 15/10/2026 tại Hàn Quốc, Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những điểm hẹn quan trọng của điện ảnh châu Á. Theo báo cáo tổng kết do ban tổ chức công bố, sự kiện năm nay ghi nhận tổng cộng 277.027 lượt tham dự, bao gồm khán giả xem phim và người tham gia các chương trình giao lưu, hoạt động chuyên ngành. 

Liên hoan phim Busan 2026 khép lại với hơn 277.000 lượt tham dự - Ảnh 1.

Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 diễn ra từ ngày 6 đến 15/10/2026, quy tụ các tác phẩm điện ảnh đến từ nhiều quốc gia (Ảnh: BIFF)

315 tác phẩm, hơn 100 buổi ra mắt thế giới và quốc tế

Liên hoan phim Busan 2026 khép lại với hơn 277.000 lượt tham dự - Ảnh 2.

Lễ bế mạc BIFF 2026 diễn ra tại Trung tâm Điện ảnh Busan, khép lại hành trình 10 ngày của liên hoan phim (Ảnh: The Korea Time)

Trong khuôn khổ liên hoan, 315 tác phẩm được giới thiệu tại 8 cụm rạp với 31 phòng chiếu. Chương trình tuyển chọn chính thức gồm 246 bộ phim đến từ 59 quốc gia; trong đó có 104 tác phẩm ra mắt thế giới hoặc quốc tế, gồm 94 phim công chiếu lần đầu trên toàn cầu và 10 phim ra mắt quốc tế.

Bên cạnh các suất chiếu, BIFF tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả như Open Talk, Actors’ House, Master Class cùng các buổi giới thiệu phim có sự tham gia của đoàn làm phim. Tổng cộng, các chương trình và sự kiện đặc biệt thu hút 76.984 lượt tham dự, cho thấy sức hút của liên hoan không chỉ nằm ở những tác phẩm trên màn ảnh mà còn ở cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người làm nghề.

Ở mảng công nghiệp nội dung, Chợ phim và nội dung châu Á (Asian Contents & Film Market – ACFM) ghi nhận 30.484 lượt tham dự. Sự kiện quy tụ đại diện từ 58 quốc gia, với 1.266 công ty đăng ký tham gia thị trường. Các hoạt động kết nối dự án, giao dịch bản quyền và tìm kiếm cơ hội hợp tác tiếp tục tạo không gian để những câu chuyện châu Á tiếp cận đối tác quốc tế. 

“Midday Meal” giành giải Phim hay nhất

Liên hoan phim Busan 2026 khép lại với hơn 277.000 lượt tham dự - Ảnh 3.
Liên hoan phim Busan 2026 khép lại với hơn 277.000 lượt tham dự - Ảnh 4.

Đạo diễn Iran Majid Majidi được vinh danh với giải Phim hay nhất tại BIFF 2026 cho tác phẩm Midday Meal (Ảnh: BIFF)

Tại lễ bế mạc ngày 15/10, bộ phim Midday Meal của đạo diễn Majid Majidi (Iran) được trao giải Busan Award cho Phim hay nhất. Giải thưởng Ban giám khảo đặc biệt thuộc về IBUKU, do Eddie Cahyono đạo diễn, với sự tham gia sản xuất của Indonesia và Nhật Bản.

Ở các hạng mục cá nhân, Lee Yun Chan được vinh danh Đạo diễn xuất sắc với To Be Ordinary. Hai giải Diễn viên xuất sắc được trao cho Zhou Xun với phim The First Taste of Loneliness và Himeno Kashun với Satoko Always. Giải Đóng góp nghệ thuật thuộc về Li Danfeng ở lĩnh vực âm thanh, với tác phẩm The First Taste of Loneliness.

Liên hoan phim Busan 2026 khép lại với hơn 277.000 lượt tham dự - Ảnh 5.
Liên hoan phim Busan 2026 khép lại với hơn 277.000 lượt tham dự - Ảnh 6.

Các nhà làm phim và nghệ sĩ được vinh danh tại BIFF 2026, ghi dấu những tác phẩm và tiếng nói sáng tạo nổi bật của điện ảnh châu Á (Ảnh: BIFF)

Trong khi đó, giải New Currents – hạng mục dành cho những tiếng nói mới của điện ảnh châu Á – được trao cho Birds in the Dark của đạo diễn Shashank Walia. Phim Beach Fictions của đạo diễn Lim Hayeon nhận đề cử ghi nhận đặc biệt từ ban giám khảo.

Khép lại mùa liên hoan năm nay, BIFF tiếp tục thể hiện nỗ lực kết nối điện ảnh trong khu vực với thị trường quốc tế, đồng thời tạo không gian để những nhà làm phim mới giới thiệu góc nhìn và ngôn ngữ kể chuyện riêng. Từ các buổi chiếu phim đến hoạt động phát triển dự án, giá trị của liên hoan không chỉ nằm ở những chiếc cúp được trao, mà còn ở cơ hội để các nền điện ảnh gặp gỡ, đối thoại và tìm thấy những hướng đi mới.

Nguồn: BIFF

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