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Văn hóa - Giải trí

"Trại buôn người" vượt "Thỏ ơi", dẫn đầu phòng vé Việt năm 2026

TRUNG TÂM TIN TỨC
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Sau hơn ba tuần công chiếu, phim điện ảnh "Trại buôn người" đạt doanh thu hơn 450 tỉ đồng, vượt "Thỏ ơi" của Trấn Thành để trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026 tính đến ngày 18/10. Thành tích này đánh dấu cú bứt phá đáng chú ý của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh tại phòng vé.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam được cập nhật đến sáng 18/10, "Trại buôn người" thu về hơn 451 tỉ đồng, chính thức vượt mức doanh thu gần 449,8 tỉ đồng của "Thỏ ơi". Cuộc đổi ngôi phòng vé diễn ra sau khi tác phẩm liên tục duy trì sức hút kể từ ngày khởi chiếu 25/9.

Từ phim đầu tay đến hiện tượng phòng vé

Trước khi vượt qua "Thỏ ơi", "Trại buôn người" đã liên tiếp chinh phục những cột mốc doanh thu đáng chú ý. Phim cán mốc 100 tỉ đồng sau khoảng 3,5 ngày, đạt 300 tỉ đồng sau 12 ngày và vượt 400 tỉ đồng vào ngày 11/10.

Không chỉ dẫn đầu doanh thu trong nhiều tuần, tác phẩm còn ghi nhận lượng suất chiếu lớn, có thời điểm vượt 5.000 suất mỗi ngày. Đến sáng 18/10, phim vẫn duy trì hơn 3.000 suất chiếu, cho thấy sức hút chưa giảm đáng kể sau hơn ba tuần ra rạp.

"Trại buôn người" vượt "Thỏ ơi", dẫn đầu phòng vé Việt năm 2026- Ảnh 1.

"Trại buôn người" vượt "Thỏ ơi" của Trấn Thành, vươn lên dẫn đầu doanh thu phim Việt năm 2026 tính đến ngày 18/10 (Ảnh: ĐPCC)

Đáng chú ý, thành tích này được tạo nên trong giai đoạn không thuộc mùa phim cao điểm như Tết Nguyên đán hay các kỳ nghỉ lễ lớn. Việc một tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn đạt doanh thu vượt nhiều phim Việt ăn khách trước đó càng khiến kết quả của Trại buôn người trở thành tâm điểm chú ý.

Trước đó, bộ phim cũng vượt mốc doanh thu 427 tỉ đồng của "Bố già", tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn. Với kết quả mới nhất, Toni Dương Bảo Anh tiếp tục ghi dấu ấn trong cuộc đua phòng vé Việt năm nay.

Điều gì giúp "Trại buôn người" cháy vé?

Bộ phim khai thác vấn nạn lừa đảo xuyên biên giới và buôn người thông qua những lời mời gọi việc nhẹ, lương cao. Câu chuyện xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), chàng trai miền Tây tìm cách giải cứu em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) sau khi cô rơi vào đường dây tội phạm.

Từ hành trình tìm kiếm người thân, Ny bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn trong khu trại, nơi nhiều nạn nhân bị giam giữ và ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo. Phim kết hợp đề tài xã hội với những màn hành động, truy đuổi và nỗ lực vượt thoát, đồng thời khai thác tình thân và sự đoàn kết giữa những người cùng cảnh ngộ.

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Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, nhân vật bước vào hành trình giải cứu em gái khỏi đường dây tội phạm trong Trại buôn người (Ảnh: ĐPCC)

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức hút của tác phẩm là cách chuyển tải vấn đề xã hội thành câu chuyện giải trí có nhịp độ nhanh. Quy mô dàn dựng, các đại cảnh đông diễn viên cùng sự góp mặt của Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên và NSND Như Quỳnh cũng góp phần tạo sự chú ý.

Bên cạnh đó, hiệu ứng truyền miệng từ khán giả giúp bộ phim tiếp cận thêm nhiều người xem sau những ngày đầu công chiếu. Các hoạt động giao lưu tại rạp của ê-kíp cũng góp phần duy trì sự quan tâm dành cho tác phẩm.

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Những phân cảnh hành động và cuộc chiến sinh tồn là một trong những điểm nhấn của Trại buôn người (Ảnh: ĐPCC)

Tuy nhiên, thành công thương mại không đồng nghĩa bộ phim nhận được sự đồng thuận tuyệt đối về chất lượng. Một số ý kiến đánh giá kịch bản còn dàn trải, nhiều tuyến nhân vật chưa được phát triển đầy đủ và cách xây dựng phản diện chưa đủ chiều sâu. Những tranh luận này cho thấy sức hút phòng vé và đánh giá chuyên môn là hai khía cạnh cần được nhìn nhận riêng biệt.

"Trại buôn người" vượt "Thỏ ơi", dẫn đầu phòng vé Việt năm 2026- Ảnh 4.

Tác phẩm quy tụ Steven Nguyễn cùng nhiều diễn viên, trong đó có Quách Ngọc Ngoan và Quách Ngọc Tuyên (Ảnh: ĐPCC)

Dẫu vậy, việc "Trại buôn người" liên tục phá những cột mốc doanh thu cho thấy khả năng thu hút khán giả của một tác phẩm Việt khai thác đề tài đương đại bằng ngôn ngữ hành động. Sau khi vượt "Thỏ ơi", bộ phim được kỳ vọng tiếp tục tiến đến mốc 500 tỉ đồng. Đây vẫn là mục tiêu dự đoán, phụ thuộc vào lượng vé bán ra và sức cạnh tranh tại phòng vé trong thời gian tới.

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

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