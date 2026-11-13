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Văn hóa - Giải trí

Quốc Tử Giám: 950 năm gìn giữ và phát huy di sản đạo học Việt Nam

HOÀNG HƯƠNG, TIẾN DŨNG, KIM NGỌC
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(HTV) - Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám nhìn lại những giá trị của nền đạo học Việt Nam, đồng thời thảo luận giải pháp phát huy truyền thống hiếu học, trọng dụng hiền tài trong giai đoạn phát triển mới.

Quốc Tử Giám - Dấu mốc trong lịch sử giáo dục dân tộc

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước” đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị là ông Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ông Trần Đức Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Quốc Tử Giám: 950 năm gìn giữ và phát huy di sản đạo học Việt Nam - Ảnh 1.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Năm 1076, dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng của nền giáo dục và văn hóa dân tộc. Sự ra đời của thiết chế giáo dục cấp quốc gia này thể hiện tầm nhìn của nhà nước Đại Việt trong việc lấy học vấn, đạo đức và tri thức làm nền tảng xây dựng đất nước.

Trải qua gần một thiên niên kỷ, những giá trị về đạo học và tinh thần trọng dụng nhân tài vẫn mang ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, hiền tài là nguyên khí quốc gia; những giá trị kết tinh tại Quốc Tử Giám không chỉ cần được bảo tồn mà còn phải chuyển hóa thành động lực phát triển.

Phát huy truyền thống đạo học ở Quốc Tử Giám, trọng dụng hiền tài

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã gợi mở ba vấn đề trọng tâm: Đạo học ở Quốc Tử Giám gợi mở điều gì cho giáo dục hôm nay; làm thế nào để người có tài được giao đúng việc, có điều kiện phát huy sở trường; và làm thế nào để đưa di sản Quốc Tử Giám vào nhà trường.

Quốc Tử Giám: 950 năm gìn giữ và phát huy di sản đạo học Việt Nam - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Những nội dung này tiếp tục khẳng định giá trị của truyền thống hiếu học, trọng học và trọng dụng nhân tài được hình thành, vun đắp qua nhiều thế hệ. Ông Vũ Minh Giang - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo Nhân dân cho biết, dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám cũng là dịp nhìn lại truyền thống tìm kiếm, sử dụng và phát huy năng lực của người tài, đồng thời nhấn mạnh nền đạo học đã góp phần hình thành tinh thần trọng học, hiếu học và trọng thầy trong toàn dân.

Gắn kết di sản với giáo dục và sáng tạo văn hóa

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, việc bảo tồn và phát huy giá trị Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng đặt ra những yêu cầu mới.

Quốc Tử Giám: 950 năm gìn giữ và phát huy di sản đạo học Việt Nam - Ảnh 3.
Quốc Tử Giám: 950 năm gìn giữ và phát huy di sản đạo học Việt Nam - Ảnh 4.

Các hoạt động văn hóa, trưng bày tư liệu tại sự kiện kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Tại hội thảo, một số tham luận tập trung đề cập đến giáo dục di sản, ứng dụng công nghệ, giao lưu học thuật và sáng tạo văn hóa. Đây là những hướng tiếp cận nhằm đưa các giá trị lịch sử, văn hóa của Quốc Tử Giám đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Từ di sản đạo học được hun đúc qua 950 năm, hội thảo góp phần gợi mở những giải pháp tiếp nối truyền thống hiếu học, phát hiện và trọng dụng nhân tài, đồng thời phát huy giá trị di sản trong đời sống giáo dục và văn hóa đương đại.

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