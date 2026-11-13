Nguồn: https://nhandan.vn/infographic-chinh-sach-tin-dung-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-sinh-hoat-cho-hoc-sinh-sinh-vien-post1002135.html
Chính sách tín dụng hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho học sinh, sinh viên
Theo Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các cơ sở đào tạo có thể vay mức tối đa là 8 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.
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