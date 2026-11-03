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Chính trị

Quốc hội thảo luận về thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản trong tình huống khẩn cấp

HOÀNG HƯƠNG, TIẾN DŨNG, KIM NGỌC
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(HTV) - Sáng ngày 3/11/2026, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật trưng mua, trưng dụng tài sản và Luật Sở hữu trí tuệ. Các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về thẩm quyền quyết định cấp xã trong tình huống khẩn cấp, đồng thời đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ trực tiếp thực hiện.

Làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm phối hợp trong tình huống cấp bách

Thảo luận về nội dung thẩm quyền quyết định trưng mua và xử lý tài sản, các đại biểu đánh giá dự thảo luật đã tiếp thu, chỉnh lý phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, đối với các tình huống khẩn cấp như cứu hộ, cứu nạn hay phòng chống thiên tai, dịch bệnh đòi hỏi quyết định tức thì, việc xác định rõ ranh giới thẩm quyền là yếu tố bắt buộc.

Quốc hội thảo luận về thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản trong tình huống khẩn cấp - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo luật

Đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế xử lý của cấp xã trong trường hợp cơ quan cấp trên chưa kịp tiếp cận địa bàn để quyết định. Thẩm quyền cấp xã cần gắn chặt với tính cấp bách, phạm vi tài sản và địa bàn, đồng thời phải đi kèm trách nhiệm báo cáo, kiểm tra và giám sát sau khi ban hành quyết định.

Quản lý tài sản dứt điểm, bảo vệ người ra quyết định

Liên quan đến việc quản lý và xử lý tài sản trưng mua chưa sử dụng hết, các ý kiến kiến nghị bổ sung nguyên tắc kiểm kê, phân loại và xác định tình trạng tài sản còn lại. Ưu tiên hàng đầu là điều chuyển tiếp tục sử dụng cho nhiệm vụ công phù hợp. Trường hợp không còn nhu cầu mới tiến hành thanh lý hoặc bán theo quy định, xác định rõ trách nhiệm theo dõi để tránh xuống cấp, thất thoát và lãng phí.

Quốc hội thảo luận về thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản trong tình huống khẩn cấp - Ảnh 2.

Các đại biểu Quốc hội theo dõi nội dung thảo luận tại hội trường

Đáng chú ý, các đại biểu thống nhất cao với việc bổ sung cơ chế bảo vệ người ra quyết định và người trực tiếp tổ chức thực hiện trưng mua, trưng dụng tài sản. Trong hoàn cảnh cấp bách phải hành động nhanh để bảo vệ tính mạng và sức khỏe Nhân dân, một hành lang pháp lý bảo vệ phù hợp với thực tế sẽ giải tỏa tâm lý e ngại, né tránh của cán bộ thi hành.

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