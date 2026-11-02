Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Tại nhà riêng của đảng viên Hoàng Hồng Bàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Hồng Bàn, sinh năm 1927, thuộc Đảng bộ phường Tân Bình.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đại tá Hoàng Hồng Bàn - đảng viên phường Tân Bình

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của người đảng viên. Đây cũng là biểu tượng cho lòng trung thành, sự kiên định và tinh thần gắn bó với lý tưởng cách mạng. Đồng chí Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi, trò chuyện cùng đảng viên Hoàng Hồng Bàn và gia đình. Ông bày tỏ vui mừng khi ở tuổi 99, đồng chí Hoàng Hồng Bàn vẫn minh mẫn, có thể chia sẻ nhiều câu chuyện về quá trình công tác. Bí thư Thành ủy chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương để cán bộ, đảng viên và con cháu noi theo.

Đại tá Hoàng Hồng Bàn từng công tác trong lĩnh vực tình báo quân đội, tham gia xây dựng tài liệu huấn luyện và đảm nhiệm nhiều vị trí tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Trong quá trình công tác, ông được trao tặng nhiều huân chương, huy chương ghi nhận đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi đảng viên Vũ Thúy Ngọc

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe đảng viên Vũ Thúy Ngọc tại phường Phú Lâm

Tiếp đó, tại phường Phú Lâm, đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng đoàn đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Thúy Ngọc, đảng viên Chi bộ Khu phố 15, Đảng bộ phường Phú Lâm.

Tại buổi trao tặng, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe, đồng thời ghi nhận quá trình rèn luyện và những đóng góp của đảng viên Vũ Thúy Ngọc trong suốt thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết tri ân đảng viên Cao Sơn Lâm

Cũng trong sáng 2/11, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Cao Sơn Lâm, đảng viên Chi bộ Khu phố 2, Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận. Đồng chí Cao Sơn Lâm sinh năm 1927, quê tỉnh Quảng Ngãi, vào Đảng tháng 11/1948 và trở thành đảng viên chính thức vào tháng 1/1949.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cùng đoàn công tác trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Cao Sơn Lâm

Trong quá trình công tác, đồng chí Cao Sơn Lâm từng tham gia Ủy ban Kháng chiến tỉnh Quảng Ngãi, công tác tại Tổng cục Đường sắt Việt Nam và đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây). Ông được trao tặng nhiều phần thưởng như Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhì và các huân chương, huy chương kháng chiến.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trân trọng ghi nhận những đóng góp của đảng viên Cao Sơn Lâm. Bà nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ và địa phương. Đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần gương mẫu và là tấm gương cho thế hệ sau.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông động viên đồng chí Trần Xuân Khải

Tại phường Tam Thắng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho đồng chí Trần Xuân Khải, đảng viên Chi bộ Khu phố 4, Đảng bộ phường Tam Thắng.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông trò chuyện, thăm hỏi đảng viên Trần Xuân Khải nhân dịp nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của đảng viên Trần Xuân Khải. Ông khẳng định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý dành cho cá nhân đảng viên, đồng thời là niềm tự hào của gia đình và tổ chức Đảng tại địa phương.

Đồng chí Trần Xuân Khải tham gia phong trào Thanh niên Cứu quốc, Việt Minh từ tháng 8/1945. Ông từng công tác tại Huyện ủy Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó tham gia ngành giáo dục tại Nghệ An và Bộ Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT). Từ năm 1963, ông chuyển công tác về Thái Bình (trước đây), đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tuyên huấn Thị ủy. Sau khi nghỉ hưu năm 1983, ông tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội tại nơi cư trú.

Việc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên đi trước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay.