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Thế giới

Sức ép quân sự đè nặng lên triển vọng đối thoại Mỹ - Iran

TTXVN
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Washington tìm cách nối lại đàm phán với Tehran nhưng vẫn để ngỏ khả năng tấn công, trong khi Iran đặt ra nhiều điều kiện cho đối thoại và cảnh báo về một cuộc chiến kéo dài nếu giao tranh tái diễn.

Theo truyền thông quốc tế, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia ngày 1/11 tuyên bố một cuộc chiến mới với Mỹ có thể kéo dài hơn các đợt giao tranh trước. Ông nhấn mạnh Tổng thống Mỹ sẽ không thể quyết định thời điểm hay điều kiện chấm dứt xung đột.

Cảnh báo được đưa ra sau khi ông Trump nói với báo giới rằng Mỹ vẫn còn một hoặc hai địa điểm tại Iran cần tấn công, nhưng có thể hoàn thành việc này trong 10 phút. Tổng thống Mỹ đề cập cụ thể đến Pickaxe Mountain, nơi được cho là có một tổ hợp hạt nhân ngầm, đồng thời khẳng định Washington có thể hành động rất nhanh.

Tại cuộc vận động tranh cử ở bang Iowa ngày 1/11, trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump tiếp tục đe dọa sử dụng vũ lực với Tehran nhưng không nêu thời điểm cụ thể.

Những tuyên bố này xuất hiện sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 31/10. Theo truyền thông quốc tế, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình đàm phán với Iran và khả năng tăng cường các hoạt động quân sự nhằm vào nước này.

Theo giới chức Mỹ và Israel, ông Netanyahu thúc giục Washington tấn công Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11. Trong khi đó, ông Trump muốn tiếp tục chờ kết quả đàm phán. Phát biểu với báo giới ngày 1/11, Tổng thống Mỹ xác nhận đã thảo luận vấn đề Iran với ông Netanyahu nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Phía Iran cũng liên tiếp đưa ra cảnh báo về phạm vi của một cuộc đối đầu mới. Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Hossein Mohebbi ngày 1/11 tuyên bố xung đột với Mỹ sẽ không có giới hạn về địa lý và Tehran đã xác định một phạm vi tác chiến rộng lớn để gây tổn thất cho đối phương. Phát biểu này nhắc lại cảnh báo được lãnh tụ tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đưa ra trong thông điệp bằng văn bản một ngày trước đó.

Dù vậy, Tehran vẫn để ngỏ con đường ngoại giao. Ngoại trưởng Abbas Araghchi bày tỏ hy vọng phía bên kia sẽ hành động lý trí và lựa chọn đàm phán. Theo hãng thông tấn IRNA, ông khẳng định Iran luôn sẵn sàng cho cả phòng vệ lẫn ngoại giao.

Trước đó, quan chức phụ trách an ninh Iran Mohsen Rezaei ngày 31/10 tiết lộ đã nhận được thư từ Phó tổng thống Mỹ JD Vance đề nghị nối lại đối thoại. Ông ghi nhận sự thay đổi tích cực trong giọng điệu của phía Mỹ, song cho biết chưa trả lời.

Ông Rezaei nhắc lại rằng Tehran đã thông báo với Washington về những điều kiện cần được đáp ứng trước khi mở lại eo biển Hormuz hoặc tiến hành đàm phán. Các yêu cầu gồm giải tỏa tài sản Iran bị phong tỏa ở nước ngoài, chấm dứt cuộc phong tỏa hải quân kéo dài nhiềutháng đối với các cảng Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lâu năm và kết thúc chiến tranh trên mọi mặt trận.

Kể từ khi chiến tranh bùng phát, Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới và đã nhiều lần tấn công các tàu tìm cách đi qua mà không được nước này cho phép. Mỹ đáp trả bằng việc phong tỏa các cảng Iran bằng lực lượng hải quân.

Nguy cơ giao tranh tái diễn khiến các nước trong khu vực lo ngại. Phát biểu tại một hội nghị ở Manama (Bahrain) ngày 1/11, ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE, bày tỏ hy vọng các cuộc trao đổi sẽ tạo ra đột phá. Ông nhấn mạnh một vòng xung đột mới không có lợi cho khu vực, đồng thời cho biết UAE vẫn chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.

Nguồn: https://baotintuc.vn/suc-ep-quan-su-de-nang-len-trien-vong-doi-thoai-my-iran-post1399309.html

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