Quốc hội xem xét chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2026 - 2035

Phiên họp thứ 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chương trình phòng, chống ma túy

Toàn cảnh Phiên họp thứ 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc chiều ngày 2/11/2026 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chiều ngày 2/11/2026, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 8. Phiên họp dự kiến chia làm 4 đợt, tập trung cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 – 2035.

Theo Tờ trình của Bộ Công an, chương trình đề ra nhiều mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tập trung vào việc xây dựng địa bàn không có ma túy, nâng cao năng lực y tế trong xác định tình trạng nghiện và tăng hiệu quả tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm.

Đặt mục tiêu ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không có ma túy vào năm 2030

Các đại biểu lực lượng vũ trang tham dự phiên họp, nơi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 – 2035

Theo đề xuất, đến năm 2030, chương trình phấn đấu có ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy.

Bên cạnh đó, trên 80% số trạm y tế cấp xã trên toàn quốc và 100% cơ sở thực hiện cai nghiện ma túy công lập phải đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy.

Đối với công tác tiếp nhận và xử lý thông tin về tội phạm, chương trình đặt mục tiêu hằng năm tỉ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%; tỉ lệ giải quyết phấn đấu đạt trên 88%. Tỉ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm phấn đấu đạt trên 75%.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cụ thể hóa mục tiêu và lộ trình thực hiện

Các đại biểu tập trung theo dõi và thảo luận về các mục tiêu trọng tâm đến năm 2030, bao gồm phấn đấu đạt ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không có ma túy

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ nhất trí việc trình Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ về chương trình. Đồng thời, các bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và giải pháp phù hợp với đặc thù từng địa bàn.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ báo cáo, kiểm điểm định kỳ đối với các ngành, địa phương được giao nhiệm vụ cần được tiến hành nghiêm túc. Kết quả phòng, chống ma túy và tội phạm cũng được đề nghị xem là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.