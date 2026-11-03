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Chính trị

Hoàn thiện quy định về đào tạo và hành nghề luật sư

HOÀNG HƯƠNG, NGỌC TUẤN, KIM NGỌC
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(HTV) - Tại phiên thảo luận chiều qua, các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý về điều kiện trở thành luật sư, quy định miễn, giảm thời gian đào tạo nghề và phạm vi hoạt động của luật sư tập sự, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bảo đảm nền tảng kiến thức pháp luật của luật sư

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, chiều 2/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

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Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự án Luật Luật sư (sửa đổi)

Một số đại biểu bày tỏ băn khoăn về quy định người có bằng thạc sĩ luật hoặc tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật vẫn có thể trở thành luật sư nếu đáp ứng các điều kiện nhất định, cũng như các trường hợp được miễn, giảm thời gian đào tạo nghề luật sư.

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Đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận về dự án Luật Luật sư (sửa đổi)

Đồng tình với chủ trương nâng cao chất lượng đầu vào, chú trọng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức luật sư, các đại biểu nhấn mạnh kiến thức pháp luật phải là nền tảng cốt lõi của người hành nghề. Bên cạnh đó, cần có các chương trình bồi dưỡng kỹ năng phù hợp để bảo đảm chất lượng đội ngũ luật sư.

Làm rõ phạm vi hoạt động của luật sư tập sự

Liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của luật sư tập sự, một số đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, làm rõ các trường hợp luật sư tập sự được đi cùng hoặc cùng thực hiện công việc với luật sư hướng dẫn.

Hoàn thiện quy định về đào tạo và hành nghề luật sư - Ảnh 3.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận về dự án Luật Luật sư (sửa đổi)

Theo các đại biểu, việc cho phép luật sư tập sự tham gia tố tụng khi pháp luật tố tụng chưa quy định rõ có thể gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời ảnh hưởng đến tính thống nhất giữa các lĩnh vực tố tụng.

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Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu tại phiên thảo luận về dự án Luật Luật sư (sửa đổi)

Đại biểu Nguyễn Phi Hùng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, đề nghị chỉnh lý khoản 2 Điều 9 theo hướng xác định rõ phạm vi công việc hỗ trợ chuyên môn của luật sư tập sự dưới sự giám sát trực tiếp và chịu trách nhiệm toàn bộ của luật sư hướng dẫn. Đồng thời, cần rà soát, bổ sung đồng bộ tư cách pháp lý tố tụng của luật sư tập sự trong các quy định pháp luật liên quan.

Dự kiến, dự án Luật Luật sư (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.


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