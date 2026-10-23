GAUCI, DÊ DU KÝ và BÁO BERRY gây chú ý tại vòng 2 The Masked Singer 2026

GAUCI gây bất ngờ với phong cách mới, chinh phục những nốt cao tại The Masked Singer

Xuất hiện tại The Masked Singer với diện mạo streetwear trẻ trung, GAUCI tiếp tục là một trong những mascot khiến ban cố vấn đau đầu nhất. Trấn Thành, Bích Phương và Đức Phúc thừa nhận đã nhiều lần tranh luận hàng giờ nhưng vẫn chưa tìm được đáp án thống nhất về danh tính nhân vật.

Lần đầu gặp GAUCI, Hà Nhi thử phân tích từ phong thái đến ngoại hình. Gợi ý “Sao Hạng A” khiến nữ ca sĩ liên tưởng đến HIEUTHUHAI, dù cô chưa thực sự chắc chắn (Ảnh: DatVietVAC)

Điểm đáng chú ý nằm ở sự tiến bộ trong giọng hát của GAUCI, đặc biệt là khả năng xử lý những nốt cao và kỹ thuật head voice. Đức Phúc và Bích Phương đánh giá cao cách chọn bài, cho thấy mascot có sự tính toán nhằm phát huy thế mạnh thanh nhạc. Từng hóa thân thành Miêu Quý Tộc ở mùa đầu tiên, Hà Nhi cũng chia sẻ sự đồng cảm với những thử thách về tầm nhìn, trọng lượng đầu mascot và việc duy trì thể lực khi trình diễn.

DÊ DU KÝ được Đức Phúc ví như “báu vật cần bảo tồn” tại The Masked Singer

Trái với vẻ bí ẩn của GAUCI, DÊ DU KÝ mang đến không khí gần gũi bằng cách trò chuyện tự nhiên và hài hước. Mascot còn tự trêu ngoại hình của mình khi chia sẻ cơ bụng sáu múi nay đã “gộp lại thành một múi”.

DÊ DU KÝ tiết lộ từng gặp cả bốn cố vấn ngoài đời (Ảnh: DatVietVAC)

Theo Trấn Thành, cách nhả chữ đặc trưng có thể là manh mối quan trọng để nhận diện nhân vật. Trong khi đó, Đức Phúc dành lời khen cho chất giọng đẹp, sang và ví đây là giọng hát “cần được bảo tồn”.

Bích Phương cũng ấn tượng với phong thái lịch lãm, lãng mạn và có phần cổ điển của mascot. Từ những thế mạnh này, các cố vấn đặt ra khả năng DÊ DU KÝ sẽ thử sức với Jazz hoặc Swing ở vòng tiếp theo.

BÁO BERRY chinh phục Trấn Thành, KOALAOKE đòi tháo mặt nạ

BÁO BERRY gây chú ý ngay từ màn chào sân khi giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mascot chia sẻ tình yêu du lịch và mong muốn dùng giọng hát để kết nối với khán giả Việt Nam. Khi được hỏi về nghệ sĩ yêu thích, BÁO BERRY nhắc đến Tori Kelly tại Mỹ và Hà Nhi tại Việt Nam. Câu nói “Long time no see” càng khiến ban cố vấn nghi ngờ về mối liên hệ giữa mascot và nữ khách mời.

Những từ khóa “Anh - Đức - Việt” mở ra nhiều hướng suy luận, nhưng phần trình diễn của BÁO BERRY mới thực sự tạo dấu ấn (Ảnh: DatVietVAC)



Trấn Thành đánh giá cao kỹ thuật thanh nhạc, khả năng lên nốt cao nhẹ nhàng, luyến láy linh hoạt và cách xử lý nhịp điệu riêng biệt, thậm chí tuyên bố trở thành fan của BÁO BERRY. Bích Phương bất ngờ trước quãng giọng của mascot, còn Hà Nhi đưa ra những phỏng đoán ban đầu là Bích Ngọc hoặc Tumi.

Trong khi đó, KOALAOKE tạo nên một trong những tình huống đáng nhớ khi bất ngờ đòi tự tháo mặt nạ sau khi bị Đức Phúc truy dấu danh tính. Ngô Kiến Huy và Trấn Thành lập tức can ngăn, khiến màn giao lưu thêm phần hài hước.

KOALAOKE khiến các cố vấn bất ngờ khi Đức Phúc liên tục nhắc lại những kỷ niệm trong quá khứ, nhưng danh tính mascot vẫn chưa được hé lộ (Ảnh: DatVietVAC)

Sự tự tin của Đức Phúc đến từ loạt kỷ niệm được nam ca sĩ kể lại, từ một đêm mưa ở Hà Nội, buổi tối trên bãi biển Nha Trang năm 2023 đến tin nhắn hồi tháng 6 năm ngoái và lần được mời ăn gỏi gà, xôi chiên tại phòng khách sạn năm 2018. Trấn Thành gọi Đức Phúc là “ông hoàng ký ức”, còn Hà Nhi hài hước nhận xét nam ca sĩ có thể làm biên tập chương trình vì đưa ra quá nhiều manh mối.

Dù vậy, danh tính KOALAOKE vẫn chưa được xác nhận. Trấn Thành còn dành lời khen cho khả năng nhập vai, biến hóa giữa sáng tác và biểu diễn của mascot, trong khi những gợi ý liên quan đến kiểu tóc và tóc giả tiếp tục khiến cuộc truy tìm thêm khó đoán.

Dàn cố vấn Trấn Thành, Bích Phương, cùng hai cố vấn khách mời Hà Nhi và Đức Phúc hào hứng đưa ra những phán đoán về danh tính các mascot tại vòng 2 The Masked Singer Vietnam 2026 (Ảnh: DatVietVAC)

Bước vào vòng 2, The Masked Singer Vietnam 2026 sẽ có mascot đầu tiên lộ diện. Những manh mối dồn dập cùng màu giọng đa dạng đang đẩy cuộc đua giải mã lên cao trào, khiến khán giả càng tò mò về nhân vật phải tháo mặt nạ đầu tiên.

The Masked Singer Vietnam 2026 lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2. Kính mời quý khản giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=aDGeyY8QF_M

