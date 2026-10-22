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Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Làm thế nào để áo dài vừa giữ được bản sắc văn hóa, vừa trở thành sản phẩm thời trang có giá trị kinh tế? Nghệ nhân Năm Tuyền chia sẻ những góc nhìn về thiết kế, chất liệu, giá thành và định hướng phát triển nghề may áo dài trong đời sống hiện đại.

Để áo dài truyền thống đẹp, phù hợp và đến gần hơn với công chúng

Áo dài không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn gắn liền với sinh hoạt, lễ hội và hình ảnh người Việt Nam trong những cuộc gặp gỡ quốc tế. Tuy nhiên, để trang phục truyền thống tiếp tục hiện diện rộng rãi trong đời sống, việc gìn giữ giá trị văn hóa cần đi cùng khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của người mặc.

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Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 2.
Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 3.
Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 4.

Áo dài Việt Nam góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa vẻ đẹp truyền thống trong đời sống hiện đại

Trong chương trình Sắc màu Việt Nam, nghệ nhân Phạm Văn Tuyền, thương hiệu áo dài Năm Tuyền, thành viên Hiệp hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ về những điều kiện cần thiết để phát triển áo dài truyền thống, đồng thời bảo đảm người làm nghề có thể duy trì sinh kế và phát triển lâu dài.

Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 5.

Nghệ nhân Năm Tuyền chia sẻ về hành trình gìn giữ và phát triển nghề làm áo dài truyền thống

Theo nghệ nhân, một sản phẩm áo dài muốn được thị trường đón nhận cần đáp ứng ba yếu tố: đẹp, tạo được sự yêu thích và có giá thành phù hợp. Thiết kế có tính thẩm mỹ phải đi cùng sự phù hợp với người mặc, trong khi mức giá hợp lý giúp sản phẩm tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

Để đạt được điều đó, quá trình phát triển cần bắt đầu từ khâu thiết kế, lựa chọn chất liệu và ứng dụng kỹ thuật may phù hợp. Việc tổ chức sản xuất hiệu quả có thể góp phần giảm chi phí, đồng thời tạo ra những sản phẩm đáp ứng thị hiếu thời trang đương đại.

Giữ hồn áo dài Việt trong dòng chảy công nghệ

Theo nghệ nhân Năm Tuyền, sự thay đổi về phương thức sản xuất không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc. Từ kỹ thuật dệt, nhuộm thủ công đến công nghệ hiện đại, mỗi giai đoạn đều có thể tạo ra những chất liệu và hiệu ứng khác nhau. Điều quan trọng là sản phẩm cuối cùng vẫn thể hiện được chất Việt và hồn Việt.

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Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 7.
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Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 9.

Nghệ nhân Năm Tuyền cho rằng việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất cần song hành với gìn giữ bản sắc và giá trị truyền thống của áo dài Việt Nam

Với áo dài, bản sắc không nhất thiết nằm ở một chi tiết cố định, mà cần được thể hiện xuyên suốt trong các công đoạn, từ tư duy thiết kế đến cách lựa chọn chất liệu và hoàn thiện sản phẩm. Người làm nghề cần hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa dân tộc để đưa những giá trị ấy vào sáng tạo.

Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 10.

Áo dài truyền thống cần được sáng tạo trên nền tảng am hiểu lịch sử và văn hóa dân tộc, từ đó giữ gìn bản sắc Việt qua từng thiết kế

Nghệ nhân cũng cho rằng việc ứng dụng máy móc cần có sự tính toán phù hợp. Không chỉ lựa chọn thiết bị hiện đại, người sản xuất còn phải biết điều chỉnh kỹ thuật và nghiên cứu chất liệu sao cho đáp ứng đặc trưng của áo dài.

Phát triển hệ sinh thái áo dài từ làng nghề đến thị trường

Để ngành áo dài phát triển bền vững, theo nghệ nhân Năm Tuyền, cần có sự liên kết giữa nhà thiết kế, người may, nghệ nhân và những đơn vị sản xuất nguyên liệu. Sự phối hợp này giúp hình thành chuỗi giá trị đồng bộ, từ sản phẩm thủ công mang tính độc bản đến những dòng sản phẩm có thể sản xuất với số lượng lớn.

Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 11.

Sự kết nối giữa các nhà thiết kế, nghệ nhân và đơn vị sản xuất góp phần xây dựng chuỗi giá trị, tạo nền tảng cho ngành áo dài Việt Nam phát triển bền vững

Bên cạnh nguồn lực của người làm nghề, định hướng phát triển rõ ràng và sự kết nối giữa các thành phần trong ngành cũng giữ vai trò quan trọng. Khi thiết kế, chất liệu và kỹ thuật sản xuất được tổ chức phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ của từng giai đoạn, áo dài sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị trường.

Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 12.
Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 13.

Định hướng phát triển phù hợp cùng sự đổi mới trong thiết kế, chất liệu và kỹ thuật sản xuất mở ra cơ hội đưa áo dài tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn

Những chia sẻ của nghệ nhân Năm Tuyền gợi mở một hướng đi cho áo dài truyền thống: bảo tồn không có nghĩa là ngừng đổi mới, mà là tìm cách đưa giá trị văn hóa vào đời sống hiện đại, để trang phục dân tộc tiếp tục được yêu thích và có sức sống lâu dài.

Sắc màu Việt Nam phát sóng lúc 12g45 thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=CwqcKsMukfI&t=421s

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