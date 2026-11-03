Cô gái 29 năm chưa yêu và tiêu chí tìm bạn đời tại Bạn muốn hẹn hò

Đến với Bạn muốn hẹn hò, Hồng Ngọc sinh năm 1996, hiện làm kế toán giá thành tại một công ty may mặc ở TP. Hồ Chí Minh. Dù đã bước sang tuổi 29, cô vẫn chưa tìm được người phù hợp để tiến tới mối quan hệ tình cảm nghiêm túc.

Hồng Ngọc chia sẻ về tiêu chí tìm kiếm người bạn đời sau 29 năm độc thân tại chương trình Bạn muốn hẹn hò

Đến với chương trình, Hồng Ngọc mong muốn gặp một chàng trai chân thành, nhẹ nhàng, có trách nhiệm và không gia trưởng. Cô bày tỏ mong muốn đối phương không hút thuốc. Với Ngọc, sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách cư xử là những yếu tố quan trọng để cả hai có thể xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Bạn muốn hẹn hò: Chàng trai cao 1m90 từng giảm 47kg

Đối diện Hồng Ngọc là Khánh Duy, chàng trai gây chú ý với chiều cao 1m90. Anh từng nặng 137kg và đã kiên trì giảm cân xuống còn 90kg, tương đương 47kg. Câu chuyện thay đổi ngoại hình cho thấy nỗ lực của Duy trong việc cải thiện bản thân.

Khánh Duy gây chú ý với chiều cao 1m90 và tiết lộ từng nặng 137kg trước khi kiên trì giảm cân xuống còn 90kg

Trong cuộc trò chuyện, cả hai có cơ hội tìm hiểu về tính cách, quan điểm tình cảm và mong muốn dành cho người đồng hành tương lai. Sự chủ động cùng những chia sẻ chân thành giúp màn mai mối diễn ra cởi mở, tạo điều kiện để hai người hiểu nhau hơn.

Câu nói “bắt cầu ô thước” và cái kết đẹp

Điểm nhấn của cuộc gặp là câu nói “bắt cầu ô thước”, mang đến không khí thú vị cho màn trò chuyện. Khi đứng trước cơ hội tìm hiểu nhau sau chương trình, cảKhánh Duy và Hồng Ngọc đều quyết định bấm nút hẹn hò.

Khánh Duy và Hồng Ngọc đều quyết định bấm nút hẹn hò, cho nhau cơ hội tìm hiểu sau chương trình

Quyết định của cả hai khép lại màn mai mối bằng một tín hiệu tích cực. Sau 29 năm chưa tìm được người phù hợp, Hồng Ngọc có cơ hội bắt đầu một mối quan hệ mới cùng chàng trai cao 1m90. Khán giả có thể tiếp tục dõi theo hành trình tìm kiếm tình yêu của các nhân vật qua chương trình Bạn muốn hẹn hò.

Sau 29 năm chưa tìm được người phù hợp, Hồng Ngọc có cơ hội bắt đầu một mối quan hệ mới cùng chàng trai cao 1m90

Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g55 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=RsvAW-MkWL8