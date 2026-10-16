Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (16/10) trên HTV7

17:29 14/10/2026

(HTV) - Anh Nguyễn Minh Vương thừa nhận mình khá rụt rè, ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm khi tham gia Bạn muốn hẹn hò. Dù mong muốn tìm được người bạn đời phù hợp, anh vẫn chưa tạo được sự kết nối với chị Ngô Thị Ngọc Ánh. Cuối cùng, chị quyết định không bấm nút hẹn hò.