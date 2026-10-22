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Đi mua đồ gọi bằng “chú”, bị “dụ” học nghề may rồi ở lại vì trời mưa | Vợ chồng son

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Từ lần đầu đi mua áo vest và gọi người bán bằng “chú” đến chuyện học nghề may rồi bén duyên sau một đêm mưa, Trần Minh Phương và Huỳnh Thị Tươi mang đến câu chuyện tình yêu nhiều tình tiết bất ngờ trong Vợ chồng son.

Vợ chồng son: Gọi người thương bằng “chú” ngay lần đầu gặp mặt

Trong tập 40 Vợ chồng son, câu chuyện của cặp đôi Trần Minh Phương và Huỳnh Thị Tươi khiến khán giả thích thú bởi khoảng cách tuổi tác lên đến 26 năm, cùng cơ duyên gặp gỡ đặc biệt. Anh Phương năm nay 52 tuổi, làm nghề may và kinh doanh shop quần áo. Trong khi đó, chị Tươi sinh năm 1998, từng làm nhân viên bán hàng và tiếp thị liên kết.

Đi mua đồ gọi bằng “chú”, bị “dụ” học nghề may rồi ở lại vì trời mưa | Vợ chồng son - Ảnh 1.

Chị Tươi đã có ấn tượng tốt với chồng ngay lần đầu gặp mặt

Lần đầu bước vào cửa hàng để mua một chiếc áo vest, Tươi ấn tượng với vẻ ngoài hiền lành của người bán. Tuy nhiên, thay vì gọi bằng anh, cô lại xưng hô bằng “chú” vì Phương bằng tuổi ba mình.

Đi mua đồ gọi bằng “chú”, bị “dụ” học nghề may rồi ở lại vì trời mưa | Vợ chồng son - Ảnh 2.

Câu chuyện bắt đầu khi Phương hỏi quê quán và biết cả hai cùng quê Kiên Giang. Anh xin số điện thoại với lý do có thể trò chuyện thêm về quần áo

Sau đó, khi chị Tươi mua thêm một chiếc quần tây nhưng mặc chưa vừa, anh Phương tận tình sửa từng chút để cô có được chiếc quần ưng ý. Anh còn mua nước mời khách, tạo cơ hội để cả hai tiếp tục trò chuyện.

Đi mua đồ gọi bằng “chú”, bị “dụ” học nghề may rồi ở lại vì trời mưa | Vợ chồng son - Ảnh 3.

Hai cố vấn của chương trình NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Quốc Thuận cho rằng câu chuyện của anh Phương và chị Tươi rất thú vị

Những tin nhắn hỏi han sau đó dần khiến Tươi cảm nhận được sự quan tâm của người đàn ông hơn mình nhiều tuổi. Đáng chú ý, Phương còn ngỏ ý dạy cô nghề may để có thêm kỹ năng và cơ hội kiếm sống. Tươi vốn muốn học thêm một nghề nên đồng ý đến cửa hàng.

Từ học nghề may đến chuyện tình bắt đầu trong một đêm mưa của cặp vợ chồng son

Chị Tươi kể rằng những ngày đầu đến học nghề, cô còn phụ trông cửa hàng để Phương nghỉ ngơi. Có lần, khi khách cần lên lai quần, cô loay hoay vì sợ làm không đẹp. Thế nhưng, thành phẩm lại khiến khách hài lòng và được thưởng thêm 10.000 đồng. Chi tiết nhỏ này mang đến tiếng cười cho chương trình, đồng thời cho thấy cô dần hòa nhập với công việc ở cửa hàng.

Đi mua đồ gọi bằng “chú”, bị “dụ” học nghề may rồi ở lại vì trời mưa | Vợ chồng son - Ảnh 4.

Sau khoảng hai tháng, Phương đề nghị Tươi nghỉ việc tại công ty để sang bán hàng cùng anh. Cô đồng ý và bắt đầu làm việc tại shop

Một ngày nọ, cửa hàng đông khách bất thường, công việc kéo dài đến tối muộn. Khi khách đã về hết, trời lại đổ mưa lớn, trong khi đường về phòng trọ vắng vẻ. Tươi quyết định ở lại cửa hàng và xem đó là bước ngoặt đưa hai người đến với nhau.

Đi mua đồ gọi bằng “chú”, bị “dụ” học nghề may rồi ở lại vì trời mưa | Vợ chồng son - Ảnh 5.

Cả hai quyết định đến với nhau sau một thời gian đồng hành và thấu hiểu lẫn nhau

Anh thừa nhận lần đầu nắm tay chị, trái tim anh đập loạn nhịp. Từ một cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ xoay quanh chuyện mua bán, cả hai đã gắn bó khoảng bốn năm, bắt đầu từ năm 2022. Chị Tươi cũng chia sẻ rằng trước đây cô mong muốn có một người chồng lớn tuổi, chững chạc và biết quan tâm gia đình. Sau những đổ vỡ trong tình cảm, cô gặp Phương và cảm thấy anh phù hợp với hình dung của mình.

Vượt qua thất bại kinh doanh, học cách dung hòa trong hôn nhân

Hành trình chung sống của hai người không chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào. Từng có thời gian cả hai về Kiên Giang làm ăn nhưng không thành công, sau đó quay lại TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục cuộc sống. Anh Phương muốn cố gắng làm chủ vì tin rằng kinh doanh mới có thể khá giả, còn chị Tươi cho rằng nếu việc làm ăn không thuận lợi thì cả hai nên đi làm thuê để ổn định thu nhập.

Những bất đồng khiến vợ chồng đôi lúc giận nhau. Chị Tươi kể Phương nóng tính, mỗi khi tức giận thường gom quần áo vào túi rồi về nhà mẹ. Tuy nhiên, sau một đêm, anh lại quay về. Có giai đoạn khó khăn, hai người thậm chí chưa có nồi để nấu ăn, phải mua cơm bên ngoài rồi tận dụng hộp đựng để dành, buổi tối nấu mì ăn. Dẫu thiếu thốn, chị Tươi vẫn nhớ đó là khoảng thời gian cả hai yêu thương nhau nhiều hơn.

Đi mua đồ gọi bằng “chú”, bị “dụ” học nghề may rồi ở lại vì trời mưa | Vợ chồng son - Ảnh 6.

Hiện tại, những khác biệt trong tính cách vẫn là điều họ cần điều chỉnh

Anh Phương mong vợ bớt cằn nhằn và kén ăn, còn chị Tươi mong chồng kiềm chế nóng giận, không bỏ đi mỗi khi xảy ra tranh cãi. Câu chuyện của cặp đôi cho thấy, bên cạnh duyên gặp gỡ bất ngờ, sự đồng hành trong lúc khó khăn cũng là điều giúp tình cảm thêm bền chặt.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=uPKbqet8yCg&t=1257s

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