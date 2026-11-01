Quân A.P lộ diện sau mascot DOL-LA-LA, Cậu Tư Lành vươn lên dẫn đầu bảng B | The Masked Singer 2026

Quân A.P dừng chân với 15,72% bình chọn tại The Masked Singer

Khép lại vòng 2 của bảng B chương trình The Masked Singer, mascot DOL-LA-LA nhận được 17,14% bình chọn trong đêm thi và đạt tổng điểm chung cuộc 15,72% sau hai vòng. Đứng ở vị trí thứ 5 của bảng đấu, nhân vật này phải tháo mặt nạ và xác nhận danh tính là ca sĩ Quân A.P.

Ca sĩ Quân A.P lộ diện sau lớp mặt nạ mascot DOL-LA-LA tại tập 5 (Ảnh: DatVietVAC)

Kết quả mở mặt nạ trùng khớp với suy đoán trước đó của hai cố vấn MIN và Bích Phương. Nhận xét về phần lộ diện, Trấn Thành cho rằng nam ca sĩ sở hữu chất giọng đặc trưng nên dễ được nhận diện ngay khi cất tiếng hát.

Nhìn lại phần trình diễn của Quân A.P tại The Masked Singer 2026 (Video: BTC)

Chia sẻ trên sân khấu, giọng ca sinh năm 1997 cho biết anh đã thay đổi cách cầm micro, lối giao tiếp, phong thái lẫn giọng nói để đánh lạc hướng ban cố vấn, song vẫn lộ nét quen thuộc lúc trình diễn. Quân A.P cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi phải dừng cuộc chơi do chưa thực sự hài lòng với lựa chọn bài hát ở vòng này, đồng thời xem chương trình là trải nghiệm giúp anh có thêm góc nhìn mới cho các sân chơi âm nhạc tiếp theo.

Quân A.P bày tỏ sự tiếc nuối khi phải dừng cuộc chơi (Ảnh: DatVietVAC)

Bên cạnh phần âm nhạc, DOL-LA-LA còn thu hút sự chú ý của ban cố vấn khi nam ca sĩ tiết lộ về mối tình kéo dài 14 năm với người yêu hi ện tại. Trước khi tháo mặt nạ, anh trình diễn ở vị trí thứ hai trong đêm thi với ca khúc "Kẻ Say Tình" mang phong cách Blues Ballad pha Rock, khắc họa tâm trạng day dứt của người đàn ông sau biến cố tình cảm.

Cậu Tư Lành vươn lên dẫn đầu bảng B The Masked Singer

Tập 5 mang chủ đề "Khai quật lịch sử tìm kiếm" có sự tham gia của hai cố vấn khách mời là Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều. Sau 5 tiết mục của vòng 2 bảng B, thứ hạng bình chọn đã có sự xáo trộn đáng kể so với vòng đầu tiên.

Nhờ trình diễn ca khúc mới "Thoải Mộng Duyên Tan" do nhạc sĩ Ân Nhi sáng tác, Cậu Tư Lành dẫn đầu bình chọn riêng vòng 2 với 30,48%. Cậu Tư Lành cho biết mục tiêu của mình là lan tỏa các giá trị văn hóa và âm nhạc dân tộc Việt Nam qua sân khấu chương trình.

Cậu Tư Lành dẫn đầu bình chọn vòng 2 với 30,48% (Ảnh: DatVietVAC)

Tại bàn cố vấn, Bích Phương nhận định tiết mục của Cậu Tư Lành có độ hoàn thiện cao và gợi nhớ đến màn trình diễn "Khóa Ly Biệt" của Voi Bản Đôn ở mùa trước. Trấn Thành và Ali Hoàng Dương cũng đánh giá tích cực cách Cậu Tư Lành dùng chất giọng nam tính, bộc trực để thể hiện mượt mà sáng tác giàu tính văn học.

Cậu Tư Lành được ban cô vấn đánh giá cao về giọng hát (Ảnh: DatVietVAC)

Cộng điểm cả hai vòng thi, Cậu Tư Lành từ hạng 4 ở vòng 1 đã vươn lên đứng nhất bảng B với tổng tỷ lệ bình chọn 22,86%. Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là RABIBUUM (21,90%, nhận 13,33% ở vòng 2), MIMIBU (20,95%, nhận 19,05% ở vòng 2) và Cô Sao (18,57%, nhận 20% ở vòng 2), cùng giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

Các mascot bảng B làm mới phong cách tại vòng 2

Ba mascot còn lại của bảng B cũng mang đến nhiều màu sắc âm nhạc trong tập 5. M ở màn chương trình, MIMIBU chuyển hướng sang bản nhạc Indie tự sự pha trộn V-Pop và Hip-Hop "Hello Em Có Khỏe Không?". MIMIBU cho biết đây là một trong những bài hát khó thể hiện nhất với mình.

MIMIBU mang đến ca khúc "Hello Em Có Khỏe Không?" (Ảnh: DatVietVAC)

Dù Pháp Kiều ban đầu dự đoán MIMIBU là Pháo qua giọng nói nhưng sau đó phân vân khi nghe hát, vị cố vấn này vẫn khẳng định nhận ra giọng thật của mascot. Trấn Thành, Bích Phương và Ali Hoàng Dương cùng ghi nhận nỗ lực làm mới và cố tình biến đổi màu giọng của MIMIBU để tạo sự khác biệt so với vòng trước.

MIMIBU biến đổi màu giọng để tạo sự khác biệt so với vòng trước (Ảnh: DatVietVAC)

Trong khi đó, Cô Sao thể hiện bản Ballad "Phía Bên Kia Thành Phố" của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh. Qua cách xử lý kết hợp giữa nốt cao và lối hát bỏ nhỏ, Cô Sao được Bích Phương nhận định là một nữ ca sĩ đàn chị giàu kinh nghiệm, còn Trấn Thành đánh giá nhân vật này có nền tảng thanh nhạc trường lớp bài bản nhưng biểu diễn tự nhiên, tiết chế kỹ thuật.

Cô Sao được đánh giá có nền tảng thanh nhạc trường lớp bài bản (Ảnh: DatVietVAC)

Với RABIBUUM, sau tiết mục "Một Đêm Say" ở tuần trước, mascot tiếp tục chọn một ca khúc nhạc trẻ là "Bên Ấy Em Có Ai Rồi". Về phía Ali Hoàng Dương, nam ca sĩ cho biết giọng hát của RABIBUUM gắn liền với ký ức tuổi thơ và nuôi dưỡng ước mơ làm nghệ thuật của mình.

Giọng hát của RABIBUUM khiến cố vấn Ali Hoàng Dương nhớ về ký ức tuổi thơ (Ảnh: DatVietVAC)

Kết thúc vòng 2 bảng B, bốn mascot đi tiếp sẽ bước vào những thử thách mới tại The Masked Singer Vietnam 2026. Khi mỗi giọng ca đều tìm cách ẩn giấu đặc trưng riêng qua từng vòng, ban cố vấn sẽ phải liên tục điều chỉnh các phán đoán của mình trong những tập tiếp theo.

The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca Sĩ Mặt Nạ phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel. Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://youtu.be/-66zSkBhZko?si=KzAoSic4RUuRwtjM