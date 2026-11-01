CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Show nổi bật

Quân A.P lộ diện sau mascot DOL-LA-LA, Cậu Tư Lành vươn lên dẫn đầu bảng B | The Masked Singer 2026

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Tại tập 5 The Masked Singer Vietnam 2026, ca sĩ Quân A.P đã lộ diện sau mascot DOL-LA-LA khi xếp cuối bảng B với 15,72% tổng bình chọn. Trong khi đó, Cậu Tư Lành vươn lên dẫn đầu bảng đấu với ca khúc "Thoải Mộng Duyên Tan".

Quân A.P dừng chân với 15,72% bình chọn tại The Masked Singer 

Khép lại vòng 2 của bảng B chương trình The Masked Singer, mascot DOL-LA-LA nhận được 17,14% bình chọn trong đêm thi và đạt tổng điểm chung cuộc 15,72% sau hai vòng. Đứng ở vị trí thứ 5 của bảng đấu, nhân vật này phải tháo mặt nạ và xác nhận danh tính là ca sĩ Quân A.P.

Quân A.P lộ diện sau mascot DOL-LA-LA, Cậu Tư Lành vươn lên dẫn đầu bảng B | The Masked Singer 2026 - Ảnh 1.

Ca sĩ Quân A.P lộ diện sau lớp mặt nạ mascot DOL-LA-LA tại tập 5 (Ảnh: DatVietVAC)

Kết quả mở mặt nạ trùng khớp với suy đoán trước đó của hai cố vấn MIN và Bích Phương. Nhận xét về phần lộ diện, Trấn Thành cho rằng nam ca sĩ sở hữu chất giọng đặc trưng nên dễ được nhận diện ngay khi cất tiếng hát.

Nhìn lại phần trình diễn của Quân A.P tại The Masked Singer 2026 (Video: BTC)

Chia sẻ trên sân khấu, giọng ca sinh năm 1997 cho biết anh đã thay đổi cách cầm micro, lối giao tiếp, phong thái lẫn giọng nói để đánh lạc hướng ban cố vấn, song vẫn lộ nét quen thuộc lúc trình diễn. Quân A.P cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi phải dừng cuộc chơi do chưa thực sự hài lòng với lựa chọn bài hát ở vòng này, đồng thời xem chương trình là trải nghiệm giúp anh có thêm góc nhìn mới cho các sân chơi âm nhạc tiếp theo.

Quân AP lộ diện sau mascot DOL-LA-LA, | The Masked Singer 2026 - Ảnh 2.

Quân A.P bày tỏ sự tiếc nuối khi phải dừng cuộc chơi (Ảnh: DatVietVAC)

Bên cạnh phần âm nhạc, DOL-LA-LA còn thu hút sự chú ý của ban cố vấn khi nam ca sĩ tiết lộ về mối tình kéo dài 14 năm với người yêu hiện tại. Trước khi tháo mặt nạ, anh trình diễn ở vị trí thứ hai trong đêm thi với ca khúc "Kẻ Say Tình" mang phong cách Blues Ballad pha Rock, khắc họa tâm trạng day dứt của người đàn ông sau biến cố tình cảm.

Cậu Tư Lành vươn lên dẫn đầu bảng B The Masked Singer

Tập 5 mang chủ đề "Khai quật lịch sử tìm kiếm" có sự tham gia của hai cố vấn khách mời là Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều. Sau 5 tiết mục của vòng 2 bảng B, thứ hạng bình chọn đã có sự xáo trộn đáng kể so với vòng đầu tiên.

Nhờ trình diễn ca khúc mới "Thoải Mộng Duyên Tan" do nhạc sĩ Ân Nhi sáng tác, Cậu Tư Lành dẫn đầu bình chọn riêng vòng 2 với 30,48%. Cậu Tư Lành cho biết mục tiêu của mình là lan tỏa các giá trị văn hóa và âm nhạc dân tộc Việt Nam qua sân khấu chương trình.

Quân AP lộ diện sau mascot DOL-LA-LA, | The Masked Singer 2026 - Ảnh 3.

Cậu Tư Lành dẫn đầu bình chọn vòng 2 với 30,48% (Ảnh: DatVietVAC)

Tại bàn cố vấn, Bích Phương nhận định tiết mục của Cậu Tư Lành có độ hoàn thiện cao và gợi nhớ đến màn trình diễn "Khóa Ly Biệt" của Voi Bản Đôn ở mùa trước. Trấn Thành và Ali Hoàng Dương cũng đánh giá tích cực cách Cậu Tư Lành dùng chất giọng nam tính, bộc trực để thể hiện mượt mà sáng tác giàu tính văn học.

Quân AP lộ diện sau mascot DOL-LA-LA, | The Masked Singer 2026 - Ảnh 4.

Cậu Tư Lành được ban cô vấn đánh giá cao về giọng hát (Ảnh: DatVietVAC)

Cộng điểm cả hai vòng thi, Cậu Tư Lành từ hạng 4 ở vòng 1 đã vươn lên đứng nhất bảng B với tổng tỷ lệ bình chọn 22,86%. Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là RABIBUUM (21,90%, nhận 13,33% ở vòng 2), MIMIBU (20,95%, nhận 19,05% ở vòng 2) và Cô Sao (18,57%, nhận 20% ở vòng 2), cùng giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

Các mascot bảng B làm mới phong cách tại vòng 2 

Ba mascot còn lại của bảng B cũng mang đến nhiều màu sắc âm nhạc trong tập 5. Mở màn chương trình, MIMIBU chuyển hướng sang bản nhạc Indie tự sự pha trộn V-Pop và Hip-Hop "Hello Em Có Khỏe Không?". MIMIBU cho biết đây là một trong những bài hát khó thể hiện nhất với mình.

Quân AP lộ diện sau mascot DOL-LA-LA, | The Masked Singer 2026 - Ảnh 5.

MIMIBU mang đến ca khúc "Hello Em Có Khỏe Không?" (Ảnh: DatVietVAC)

Dù Pháp Kiều ban đầu dự đoán MIMIBU là Pháo qua giọng nói nhưng sau đó phân vân khi nghe hát, vị cố vấn này vẫn khẳng định nhận ra giọng thật của mascot. Trấn Thành, Bích Phương và Ali Hoàng Dương cùng ghi nhận nỗ lực làm mới và cố tình biến đổi màu giọng của MIMIBU để tạo sự khác biệt so với vòng trước.

Quân AP lộ diện sau mascot DOL-LA-LA, | The Masked Singer 2026 - Ảnh 6.

MIMIBU biến đổi màu giọng để tạo sự khác biệt so với vòng trước (Ảnh: DatVietVAC)

Trong khi đó, Cô Sao thể hiện bản Ballad "Phía Bên Kia Thành Phố" của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh. Qua cách xử lý kết hợp giữa nốt cao và lối hát bỏ nhỏ, Cô Sao được Bích Phương nhận định là một nữ ca sĩ đàn chị giàu kinh nghiệm, còn Trấn Thành đánh giá nhân vật này có nền tảng thanh nhạc trường lớp bài bản nhưng biểu diễn tự nhiên, tiết chế kỹ thuật.

Quân AP lộ diện sau mascot DOL-LA-LA, | The Masked Singer 2026 - Ảnh 7.

Cô Sao được đánh giá có nền tảng thanh nhạc trường lớp bài bản (Ảnh: DatVietVAC)

Với RABIBUUM, sau tiết mục "Một Đêm Say" ở tuần trước, mascot tiếp tục chọn một ca khúc nhạc trẻ là "Bên Ấy Em Có Ai Rồi". Về phía Ali Hoàng Dương, nam ca sĩ cho biết giọng hát của RABIBUUM gắn liền với ký ức tuổi thơ và nuôi dưỡng ước mơ làm nghệ thuật của mình.

Quân A.P lộ diện sau mascot DOL-LA-LA, Cậu Tư Lành vươn lên dẫn đầu bảng B | The Masked Singer 2026 - Ảnh 8.

Giọng hát của RABIBUUM khiến cố vấn Ali Hoàng Dương nhớ về ký ức tuổi thơ (Ảnh: DatVietVAC)

Kết thúc vòng 2 bảng B, bốn mascot đi tiếp sẽ bước vào những thử thách mới tại The Masked Singer Vietnam 2026. Khi mỗi giọng ca đều tìm cách ẩn giấu đặc trưng riêng qua từng vòng, ban cố vấn sẽ phải liên tục điều chỉnh các phán đoán của mình trong những tập tiếp theo.

The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca Sĩ Mặt Nạ phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel. Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://youtu.be/-66zSkBhZko?si=KzAoSic4RUuRwtjM

Tin liên quan

GAUCI tháo mặt nạ, NEGAV chính thức lộ diện | The Masked Singer 2026

GAUCI tháo mặt nạ, NEGAV chính thức lộ diện | The Masked Singer 2026

(HTV) - Sau những màn trình diễn đầy bất ngờ tại vòng 2 The Masked Singer Vietnam 2026, GAUCI phải dừng cuộc chơi và lộ diện là rapper NEGAV. Trong khi đó, KOALAOKE bứt phá trên bảng bình chọn, còn BÁO BERRY chinh phục ban cố vấn bằng màn hát tiếng Việt ấn tượng.

GAUCI, DÊ DU KÝ và BÁO BERRY gây chú ý tại vòng 2 The Masked Singer 2026

GAUCI, DÊ DU KÝ và BÁO BERRY gây chú ý tại vòng 2 The Masked Singer 2026

(HTV) - The Masked Singer Vietnam 2026 bước vào vòng 2 với những màn giao lưu đầy bất ngờ từ GAUCI, DÊ DU KÝ, BÁO BERRY và KOALAOKE. Sự xuất hiện của hai cố vấn khách mời Hà Nhi, Đức Phúc càng khiến cuộc truy tìm danh tính thêm hấp dẫn, khi một mascot chuẩn bị lộ diện.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Trang bị kỹ năng an toàn số cho sinh viên trước nạn lừa đảo trực tuyến

Công nghệ 13:45 01/11/2026

(HTV) - Giai đoạn 2020 – 2025, cả nước ghi nhận 24.295 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Trước nguy cơ người trẻ trở thành mục tiêu của tội phạm mạng, Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026 hướng đến trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian số.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

Thời sự 19:21 31/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh

Thời sự 19:48 31/10/2026

(HTV) - Sáng 31/10, Bộ công an phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, đóng chân tại xã Long Sơn. Buổi diễn tập huy động hơn 2.500 người cùng 147 phương tiện các loại.

Thời tiết 1/11: Bắc Bộ mưa dông, cảnh báo lũ quét, biển động mạnh

Thời tiết 1/11: Bắc Bộ mưa dông, cảnh báo lũ quét, biển động mạnh

Thời sự 10:08 01/11/2026

Ngày 1/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to trên 50 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trên biển, nhiều khu vực xuất hiện mưa dông, nguy cơ lốc xoáy, gió giật cấp 7-8, sóng cao trên 2 mét, đe dọa an toàn tàu thuyền.

Xem thêm