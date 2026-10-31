Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy, Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an tham dự buổi diễn tập.

Các tàu tiếp cận, phun nước dập hóa chất rò rỉ trên tàu gặp sự cố

Nhiều phương tiện huy động diễn tập chữa cháy và ứng cứu tại khu vực bồn chứa

Thiết bị bay không người lái HERA V2 triển khai nhiệm vụ từ trên cao

Tình huống giả định đặt ra là sét đánh gây cháy, nổ tại khu vực bồn chứa, làm sập kết cấu, đứt gãy đường ống công nghệ tại công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, khiến nhiều công nhân mắc kẹt. Nhiên liệu rò rỉ gây cháy lan, đe dọa các bồn chứa lân cận. Đồng thời, tại cầu cảng xảy ra sự cố tràn nhiên liệu, cháy tàu, nhiều thủy thủ phải thoát nạn xuống biển. Tại nhà máy phụ trợ, va chạm giao thông làm rò rỉ hóa chất, có người mắc kẹt trong ô tô.

Lực lượng phun nước dập lửa

Lực lượng cứu hộ vào cuộc tìm kiếm nạn nhân

Lực lượng ứng phó hóa chất mang trang bị chuyên dụng giải cứu 4 nạn nhân mắc kẹt trong ô tô

Diễn tập cấp cứu người bị nạn

Cuộc diễn tập huy động 2.571 người, 147 phương tiện các loại và 6 động vật nghiệp vụ

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ tổ chức báo động, sơ tán công nhân, triển khai chữa cháy ban đầu và đề nghị chi viện. Các lực lượng được huy động phối hợp triển khai nhiều mũi ứng cứu trên bộ và trên biển, tập trung cứu người, làm mát bồn chứa, ngăn cháy lan và kiểm soát hóa chất phát tán.

Đội ngũ HTV ghi nhận toàn bộ diễn biến đợt diễn tập chữa cháy quy mô lớn

Tại Buổi diễn tập, nhiều thiết bị chuyên dụng được đưa vào như robot chữa cháy, xe thang, tàu, ca nô chữa cháy và thiết bị bay không người lái phục vụ trinh sát, hỗ trợ cứu nạn. Các đội hình đồng thời thực hiện tìm kiếm người dưới cấu kiện sập đổ, cứu người trên cao, đưa thủy thủ bị nạn vào bờ và tổ chức cấp cứu. Sau khi khống chế các đám cháy, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra nguy cơ tái cháy, thu gom nhiên liệu tràn và xử lý môi trường.