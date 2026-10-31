CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thời sự

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh

THÙY DUNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Sáng 31/10, Bộ công an phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, đóng chân tại xã Long Sơn. Buổi diễn tập huy động hơn 2.500 người cùng 147 phương tiện các loại.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy, Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an tham dự buổi diễn tập.

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.
Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Các tàu tiếp cận, phun nước dập hóa chất rò rỉ trên tàu gặp sự cố

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.
Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Nhiều phương tiện huy động diễn tập chữa cháy và ứng cứu tại khu vực bồn chứa

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 5.
Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Thiết bị bay không người lái HERA V2 triển khai nhiệm vụ từ trên cao

Tình huống giả định đặt ra là sét đánh gây cháy, nổ tại khu vực bồn chứa, làm sập kết cấu, đứt gãy đường ống công nghệ tại công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, khiến nhiều công nhân mắc kẹt. Nhiên liệu rò rỉ gây cháy lan, đe dọa các bồn chứa lân cận. Đồng thời, tại cầu cảng xảy ra sự cố tràn nhiên liệu, cháy tàu, nhiều thủy thủ phải thoát nạn xuống biển. Tại nhà máy phụ trợ, va chạm giao thông làm rò rỉ hóa chất, có người mắc kẹt trong ô tô. 

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

Lực lượng phun nước dập lửa

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 8.

Lực lượng cứu hộ vào cuộc tìm kiếm nạn nhân

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 9.

Lực lượng ứng phó hóa chất mang trang bị chuyên dụng giải cứu 4 nạn nhân mắc kẹt trong ô tô

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 10.

Diễn tập cấp cứu người bị nạn

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 11.

Cuộc diễn tập huy động 2.571 người, 147 phương tiện các loại và 6 động vật nghiệp vụ

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ tổ chức báo động, sơ tán công nhân, triển khai chữa cháy ban đầu và đề nghị chi viện. Các lực lượng được huy động phối hợp triển khai nhiều mũi ứng cứu trên bộ và trên biển, tập trung cứu người, làm mát bồn chứa, ngăn cháy lan và kiểm soát hóa chất phát tán. 

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 12.
Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 13.
Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 14.

Đội ngũ HTV ghi nhận toàn bộ diễn biến đợt diễn tập chữa cháy quy mô lớn

Tại Buổi diễn tập, nhiều thiết bị chuyên dụng được đưa vào như robot chữa cháy, xe thang, tàu, ca nô chữa cháy và thiết bị bay không người lái phục vụ trinh sát, hỗ trợ cứu nạn. Các đội hình đồng thời thực hiện tìm kiếm người dưới cấu kiện sập đổ, cứu người trên cao, đưa thủy thủ bị nạn vào bờ và tổ chức cấp cứu. Sau khi khống chế các đám cháy, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra nguy cơ tái cháy, thu gom nhiên liệu tràn và xử lý môi trường.

Tin liên quan

Xem ngay: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ Công an tại Cty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Xem ngay: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ Công an tại Cty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.

Phường Linh Xuân diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chung cư Flora Novia

Phường Linh Xuân diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chung cư Flora Novia

(HTV) - UBND phường Linh Xuân tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Chung cư Flora Novia - Block A, nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng chức năng, lực lượng tại chỗ và người dân trong xử lý các tình huống cháy, nổ.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

HTV khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn

HTV khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn

Xã hội 13:56 31/10/2026

(HTV) - Sáng 31/10, tại Trung tâm Phát thanh HTV-VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968.

Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 11:06 31/10/2026

(HTV) - Tiếp nối không khí náo nhiệt của ngày đại hỷ, các thành viên Gia tộc R bước vào những thử thách mới để giành lại bộ nữ trang sính lễ cho Tám Quân và cô dâu Lê Khanh. Từ màn đấu trí bằng câu chữ đến cuộc chiến xé bảng tên đầy kịch tính, tập 14 Running Man 4 mang đến nhiều tình huống bất ngờ.

Nga - Mỹ xúc tiến đàm phán ba bên về Ukraine, Kiev muốn đẩy nhanh lịch trình

Nga - Mỹ xúc tiến đàm phán ba bên về Ukraine, Kiev muốn đẩy nhanh lịch trình

Thế giới 07:46 31/10/2026

Nga và Mỹ đang phối hợp xác định thời điểm tổ chức đàm phán ba bên với Ukraine tại Abu Dhabi, dự kiến trong tháng 11. Trong khi Moskva cho biết lịch trình chưa được ấn định, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong muốn sớm nối lại đối thoại và đề cập khả năng cuộc gặp diễn ra ngày 10/11.

Dự báo thời tiết ngày 31/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Đời sống 23:59 30/10/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 31/10/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm