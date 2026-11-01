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Thời sự

Thời tiết 1/11: Bắc Bộ mưa dông, cảnh báo lũ quét, biển động mạnh

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Ngày 1/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to trên 50 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trên biển, nhiều khu vực xuất hiện mưa dông, nguy cơ lốc xoáy, gió giật cấp 7-8, sóng cao trên 2 mét, đe dọa an toàn tàu thuyền.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 1/11, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Trên biển, tình hình thời tiết cũng diễn biến phức tạp khi nhiều khu vực có mưa rào và dông rải rác. Trong ngày và đêm 1/11, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, tiếp tục có mưa dông.

Đáng chú ý, trong các cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 mét. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng hải, nhất là tàu cá và phương tiện đang khai thác, đánh bắt trên biển.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Các phương tiện cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng nguy hiểm khi di chuyển và hoạt động trên biển.

Trong khi đó, tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, người dân sinh sống ven sông suối, vùng núi và khu vực có địa hình dốc cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn cục bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Nguồn: TTXVN


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