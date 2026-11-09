Phường Xuân Hòa phát huy giá trị văn hóa, lan tỏa nghĩa tình

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết tại khu dân cư

Hòa trong không khí kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên khu phố 1, 4, 5 thuộc phường Xuân Hòa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Đại diện Thành phố và phường Xuân Hòa trao tặng cây xanh cho các khu phố tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Điểm nhấn của ngày hội là lễ phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư "Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc". Hoạt động thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh và phát triển bền vững.

Chăm lo an sinh, biểu dương những đóng góp cho cộng đồng

Thành phố và phường Xuân Hòa trao tặng 3 cây xanh cho 3 khu phố và 20 suất quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội và trải nghiệm tiện ích số thu hút người dân tham gia ngày hội

Đồng thời, 30 gương người tốt, việc tốt thuộc 3 khu phố được biểu dương, khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, an toàn và nghĩa tình.

Giữ gìn bản sắc văn hóa, gắn kết cộng đồng

Ngày hội mang đến không gian văn hóa phong phú với nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc. Nổi bật là triển lãm áo dài và nón lá "Hồn Việt - Khát vọng vươn xa", góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, các gian hàng ẩm thực truyền thống và sản phẩm dân gian tạo cơ hội để người dân tìm hiểu, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa Việt Nam. Các hoạt động không chỉ làm phong phú không khí ngày hội mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại ngày hội, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và gắn bó cộng đồng

Người dân còn được tìm hiểu kiến thức về văn hóa giao thông, trải nghiệm các tiện ích số tại trạm "Xuân Hòa số" và tham quan gian hàng bình ổn giá hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Thông qua những hoạt động thiết thực, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tăng cường sự gắn bó giữa các khu dân cư và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trên địa bàn phường Xuân Hòa.