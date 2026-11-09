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Xã hội

Phường Linh Xuân giải ngân 84,81% vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/11

PHƯƠNG THANH, TẤN HOÀNG
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(HTV) - Đến hết tháng 10/2026, phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân 84,81% kế hoạch vốn đầu tư công. Địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 30/11/2026.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, UBND phường Linh Xuân đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Phường Linh Xuân giải ngân 84,81% vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/11 - Ảnh 1.

Phường Linh Xuân tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công trên địa bàn

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, phường đã khởi công 7/13 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 200,4 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 12/2026, địa phương tiếp tục khởi công 2 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng. Với 4 dự án còn lại, phường phấn đấu hoàn thiện thủ tục và khởi công trong quý I và quý II/2027.

Việc triển khai các công trình đầu tư công nhận được sự đồng tình, kỳ vọng của người dân và các đơn vị thụ hưởng. Tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu, việc được phê duyệt vốn đầu tư xây dựng mở rộng mang đến niềm vui cho đội ngũ giáo viên và phụ huynh. Cô Phan Ngọc Thắm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết công trình được kỳ vọng sẽ tạo môi trường học tập khang trang, sạch đẹp, bổ sung tiện nghi và cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Phường Linh Xuân giải ngân 84,81% vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/11 - Ảnh 2.

Các dự án trường học được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất giáo dục

Tương tự, việc sửa chữa tại Trường Mầm non Hoàng Yến 3 được nhà trường đánh giá tích cực. Cô Triệu Tuyết Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết các hạng mục đã được trao đổi để phù hợp với độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo; diện mạo trường trong năm nay có nhiều khởi sắc.

Phường Linh Xuân giải ngân 84,81% vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/11 - Ảnh 4.

Công trình mở rộng Trường Tiểu học Hoàng Diệu nhận được sự đồng tình của giáo viên và phụ huynh

Ở khu phố 18, các hạng mục cải tạo hạ tầng cũng góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân. Ông Nguyễn Hải Có, Trưởng khu phố 18, cho biết trước đây khu vực thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn. Sau khi được đầu tư sửa chữa, cảnh quan sạch sẽ hơn, tình trạng ngập được khắc phục, đồng thời tạo thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Phường Linh Xuân giải ngân 84,81% vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/11 - Ảnh 3.

Cơ sở vật chất trường học được cải thiện, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ

Tuy nhiên, quá trình triển khai một số dự án vẫn gặp khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, hồ sơ pháp lý, quy hoạch và điều kiện thực hiện. UBND phường đang chủ động phối hợp với các sở, ngành Thành phố để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện đẩy nhanh các bước tiếp theo.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Linh Xuân, trong định hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, địa phương xác định hạ tầng giao thông và giáo dục là hai lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, về giao thông, phường tập trung mở rộng, cải tạo đường Đào Trinh Nhất và Võ Văn Ngân. Về giáo dục, địa phương hướng đến xây dựng mới Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Linh Tây và Trường Tiểu học Linh Xuân.

Phường Linh Xuân giải ngân 84,81% vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/11 - Ảnh 5.

Phường Linh Xuân ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông và giáo dục trong giai đoạn 2026–2030

Với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, phường Linh Xuân tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được bố trí vốn, hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các công trình mới và phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai. Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.


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