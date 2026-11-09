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Xã hội

Tăng đối thoại, lắng nghe người dân để nâng chất lượng hành chính công

BÍCH VÂN, HOÀNG LINH, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Tăng cường đối thoại, lắng nghe phản ánh từ người dân đang được TP. Hồ Chí Minh cụ thể hóa bằng nhiều mô hình gần dân, sát cơ sở. Qua đó, chính quyền kịp thời nắm bắt nhu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân

Trong tiến trình xây dựng nền hành chính phục vụ, việc chủ động lắng nghe ý kiến nhân dân giúp chính quyền kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Tại phường Tam Bình, mô hình "Cà phê sáng cùng thủ tục hành chính trực tuyến" là một cách làm thiết thực, đưa hoạt động hỗ trợ thủ tục hành chính đến gần hơn với người dân.

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Người dân phường Tam Bình tham gia chương trình “Cà phê sáng cùng thủ tục hành chính trực tuyến”, trực tiếp trao đổi, tìm hiểu và được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính

Thay vì phải đến trụ sở UBND phường, người dân có thể trực tiếp trao đổi, được hướng dẫn thực hiện các thủ tục ngay tại không gian sinh hoạt cộng đồng vào dịp cuối tuần.

Ông Đỗ Quốc Hùng, người dân phường Tam Bình đánh giá mô hình giúp xóa bỏ khoảng cách về không gian, tạo thuận lợi khi tiếp cận dịch vụ công. Cùng chung nhận xét, anh Nguyễn Thanh Phong cho rằng việc có sẵn lực lượng công an và cán bộ UBND tại điểm sinh hoạt giúp người dân dễ dàng hỏi đáp, giải quyết những vướng mắc.

Từ hiệu quả bước đầu, mô hình cũng được các khu phố học hỏi, triển khai nhằm nhân rộng cách làm gần dân, sát dân. Bà Lê Thị Kim Loan - Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 19, phường Tam Bình cho biết địa phương đã chủ động áp dụng mô hình để hỗ trợ người dân ngay tại khu dân cư.

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Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục trực tuyến

Tại phường Tân Khánh, chương trình "Điểm sinh hoạt cộng đồng – Mặt trận lắng nghe, Chính quyền vì dân" cũng tạo không gian để người dân phản ánh trực tiếp các vấn đề về môi trường, hạ tầng và chính sách an sinh.

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Khánh cho biết chương trình được tổ chức mỗi tháng một lần, luân phiên tại các khu phố. Những kiến nghị được giải đáp trực tiếp hoặc ghi nhận để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Qua đó, chính quyền có thêm thông tin thực tế để điều chỉnh công tác quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Bên cạnh đối thoại trực tiếp, TP. Hồ Chí Minh cũng tăng cường đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính. Từ ngày 30/10 đến 30/11, Sở Nội vụ thành phố triển khai điều tra xã hội học về mức độ hài lòng của người dân thông qua mã QR được cung cấp sau khi hoàn thành hồ sơ.

Đây là kênh ghi nhận phản hồi thực tế, giúp các đơn vị nhìn nhận những hạn chế trong quá trình giải quyết thủ tục, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình bố trí các quầy tiếp nhận hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình, tinh thần tận tâm, trách nhiệm được đặt ra trong từng khâu tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Anh Nguyễn Thanh Phú, chuyên viên Trung tâm, cho biết mỗi cán bộ, công chức cần chủ động hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục.

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Người dân được cán bộ hướng dẫn tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính trên thiết bị di động

Theo bà Nguyễn Thị Tường Thư - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo phản ánh hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Mỗi ý kiến đóng góp đều là cơ sở để đơn vị cải thiện quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ.

Hướng đến nền hành chính minh bạch, hiện đại

Từ các mô hình đối thoại tại cơ sở đến hoạt động khảo sát mức độ hài lòng, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước đổi mới phương thức quản lý theo hướng cởi mở, gần dân và hiệu quả hơn. Thành phố cũng định hướng đầu tư hạ tầng số, tối ưu hóa quy trình dịch vụ công trực tuyến, gắn với cơ sở dữ liệu dùng chung.

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Đại diện chính quyền phường Tam Bình trực tiếp ghi nhận ý kiến, hướng dẫn người dân tại chương trình đối thoại ở khu dân cư

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về 5 bộ chỉ số cốt lõi, đánh giá năng lực quản lý nhà nước, cải cách hành chính, môi trường đầu tư và mức độ chuyển đổi số.

Đây không chỉ là mục tiêu về thứ hạng mà còn là yêu cầu đổi mới toàn diện nền hành chính: minh bạch hơn trong giải quyết thủ tục, trách nhiệm hơn trong thực thi công vụ và thực chất hơn trong phục vụ nhân dân.

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