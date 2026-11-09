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Xã hội

Phường Tân Thuận ra mắt Zalo OA, tăng cường tương tác với người dân

DIỆU BÌNH, VĨNH TIẾN
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(HTV) - Việc ra mắt kênh Zalo OA tại phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh mở thêm kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và cung cấp thông tin chính thống đến người dân. Đây là giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Trong xu hướng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nhiều phường, xã tại TP. Hồ Chí Minh đang chủ động đổi mới phương thức điều hành, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các mô hình được triển khai theo hướng đơn giản hóa quy trình, đa dạng hóa kênh tiếp nhận, giúp người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Phường Tân Thuận ra mắt Zalo OA, tăng cường tương tác với người dân - Ảnh 1.

Phường Tân Thuận ra mắt kênh Zalo OA phục vụ người dân

Tại phường Tân Thuận, kênh Zalo OA vừa chính thức được ra mắt, tạo thêm phương thức tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân. Thông qua nền tảng này, người dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị, đặt câu hỏi về những vấn đề phát sinh tại địa phương ngay trên điện thoại thông minh. Qua đó, chính quyền có thêm cơ sở để kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phường Tân Thuận ra mắt Zalo OA, tăng cường tương tác với người dân - Ảnh 2.

Nền tảng số hỗ trợ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị ngay trên điện thoại thông minh

Chị Trần Thị Ngọc Thảo, người dân phường Tân Thuận, đánh giá Zalo OA là kênh tiếp cận thông tin chính thống nhanh chóng, thuận tiện. Khi phát hiện những vấn đề trên đường phố hoặc trong khu dân cư, người dân có thể trực tiếp gửi phản ánh qua kênh của phường mà không cần thực hiện các bước liên hệ phức tạp.

Phường Tân Thuận ra mắt Zalo OA, tăng cường tương tác với người dân - Ảnh 3.

Ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại cơ sở

Bên cạnh chức năng tiếp nhận phản ánh, Zalo OA còn hỗ trợ cập nhật thông tin về hoạt động địa phương, chủ trương, chính sách, lịch tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Theo anh Vũ Văn Sáng, người dân phường Tân Thuận, việc tận dụng nền tảng công nghệ quen thuộc giúp người dân chủ động nắm bắt những thông tin cần thiết, tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

Phường Tân Thuận ra mắt Zalo OA, tăng cường tương tác với người dân - Ảnh 4.

Ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại cơ sở

Đối với công tác cải cách hành chính, ứng dụng Zalo OA góp phần giảm bớt các khâu trung gian trong cung cấp thông tin, tăng tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công. Đây cũng là bước chuyển trong tư duy điều hành của chính quyền cơ sở, từ quản lý hành chính sang lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Bà Nguyễn Thị Kim Trâm - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thuận, cho biết việc ra mắt Zalo OA là một trong những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số tại địa phương. Qua đó, từng bước hình thành phương thức quản lý, điều hành hiện đại, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch và hiệu quả.

Phường Tân Thuận ra mắt Zalo OA, tăng cường tương tác với người dân - Ảnh 5.

Chuyển đổi số hướng đến xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ tốt hơn

Việc đưa các nền tảng số vào hoạt động quản lý và phục vụ người dân thể hiện nỗ lực đổi mới của chính quyền cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền số gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng giải quyết công việc và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

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