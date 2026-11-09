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Xã hội

Đầu tư định cư: Mở rộng cơ hội tương lai cho gia đình Việt

TRUNG KHIÊM, QUỐC SỬ
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(HTV) - Đầu tư định cư không nhất thiết đồng nghĩa với việc rời bỏ Việt Nam, mà còn là cách để các gia đình chủ động mở rộng lựa chọn về giáo dục, môi trường sống và cơ hội phát triển kinh doanh trong tương lai.

Đầu tư định cư: Mở rộng cơ hội tương lai cho gia đình Việt - Ảnh 1.

Đây là thông điệp được chia sẻ tại Hội nghị đầu tư định cư: Hoa Kỳ - Canada - Châu Âu - Singapore do Tập đoàn AIMS tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn và 10 năm hiện diện tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường di trú quốc tế liên tục thay đổi, đầu tư định cư ngày càng đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ năng lực tài chính, lựa chọn chương trình đến khả năng đáp ứng các quy định pháp lý tại quốc gia sở tại.

Đầu tư định cư: Mở rộng cơ hội tương lai cho gia đình Việt - Ảnh 2.
Đầu tư định cư: Mở rộng cơ hội tương lai cho gia đình Việt - Ảnh 3.
Đầu tư định cư: Mở rộng cơ hội tương lai cho gia đình Việt - Ảnh 4.

Đầu tư định cư hướng đến sự minh bạch và bền vững

Được thành lập năm 2006 tại Singapore, AIMS hiện phát triển mạng lưới 11 văn phòng tại khu vực châu Á. Năm 2016, Tập đoàn chính thức hiện diện tại Việt Nam, từng bước mở rộng hoạt động tư vấn và hỗ trợ các gia đình Việt tìm kiếm giải pháp định cư tại nhiều quốc gia.

Qua hai thập kỷ hoạt động, thị trường đầu tư định cư đã có nhiều chuyển biến, đặc biệt về yêu cầu minh bạch thông tin, chuẩn mực hành nghề và cơ chế giám sát. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cả đơn vị tư vấn lẫn nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn chương trình phù hợp.

Ông Daniel Lim, Chủ tịch AIMS Việt Nam, cho biết: "Chính sách đầu tư định cư và các quy định pháp lý thường xuyên thay đổi. Vì vậy, việc tiếp cận nguồn thông tin chính xác và cập nhật là yếu tố vô cùng quan trọng. Trên cơ sở đó, chúng tôi tư vấn rõ ràng về điều kiện tham gia, chi phí, nghĩa vụ tuân thủ và những rủi ro có thể phát sinh".

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Đầu tư định cư: Mở rộng cơ hội tương lai cho gia đình Việt - Ảnh 6.
Đầu tư định cư: Mở rộng cơ hội tương lai cho gia đình Việt - Ảnh 7.
Đầu tư định cư: Mở rộng cơ hội tương lai cho gia đình Việt - Ảnh 8.

Đầu tư định cư: Ba yếu tố cho hành trình dài hạn

Theo định hướng được chia sẻ tại hội nghị, nhà đầu tư cần cân nhắc ba yếu tố quan trọng: sức bền tài chính, khả năng đóng góp và giá trị của quyền cư trú. Đây cũng là những cơ sở để mỗi gia đình xây dựng kế hoạch phù hợp với mục tiêu dài hạn, thay vì chỉ chạy theo những chương trình đang phổ biến.

Bên cạnh trao đổi cùng các chuyên gia, hội nghị còn tạo không gian kết nối giữa khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Những câu chuyện thực tế về lựa chọn lộ trình, chuẩn bị hồ sơ và vượt qua trở ngại mang đến thêm góc nhìn cho các gia đình đang hoạch định tương lai.

Thông qua sự kiện, AIMS tiếp tục nhấn mạnh định hướng tư vấn dựa trên tính chuyên nghiệp, chính trực và trách nhiệm, trong đó mỗi quyết định đầu tư định cư cần được cân nhắc trên cơ sở thông tin đầy đủ và phù hợp với điều kiện của từng gia đình.

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