Tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 33,2 km, trong đó 17,8 km đi ngầm, phần còn lại đi trên cao. UBND TP. Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến metro với tổng mức đầu tư hơn 36.586 tỉ đồng.

Metro số 2: Đẩy nhanh bồi thường, tái định cư

Dự án ảnh hưởng đến khoảng 85,8 ha đất, với 2.652 trường hợp bị tác động. Trong đó, 2.092 trường hợp bị thu hồi một phần diện tích đất và 560 trường hợp bị thu hồi toàn bộ.

Để chuẩn bị mặt bằng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh đang phối hợp với các địa phương xây dựng tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo từng đoạn tuyến. Các vị trí phục vụ khởi công và thi công được ưu tiên trong quá trình triển khai.

Quang cảnh lễ ký kết hợp đồng giữa Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Bình

Để phối hợp triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh đã ký kết hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Bình. Hai đơn vị thống nhất phương thức triển khai, thường xuyên trao đổi thông tin và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo kế hoạch, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng.

Ông Lê Hữu Hảo - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh cho biết địa phương cam kết hoàn thành kế hoạch thành phố đề ra, bảo đảm khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành công tác bồi thường vào đầu năm 2027.

Đầu tư hạ tầng địa phương, tạo nền tảng cho metro số 2

Song song với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ metro số 2, phường Tam Bình đang đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Địa phương hướng đến hoàn thiện hạ tầng dân sinh, chỉnh trang đô thị và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Theo ông Lê Hữu Hảo, phường có kế hoạch đầu tư xây dựng 15 dự án trường học mới, nâng cấp hệ thống đường, hẻm và thoát nước, đồng thời triển khai các công trình thủy lợi và chuẩn bị dự án đường kết nối cao tốc.

Các dự án trường học và hạ tầng dân sinh đang được triển khai tại phường Tam Bình, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt

Những thay đổi về hạ tầng giao thông cũng nhận được sự quan tâm của người dân tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Thảo Dung - người dân khu phố 34, phường Tam Bình chia sẻ bà phấn khởi khi các tuyến hẻm được nâng cấp, làm đường nhựa. Bà cũng mong đường xá ngày càng sạch đẹp, đời sống được cải thiện và các công trình sớm hoàn thành, bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh giao thông, cơ sở vật chất trường học cũng là một trong những nhu cầu cần được đáp ứng. Trường THPT Tam Phú được xây dựng từ năm 1999. Sau 27 năm, việc nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị ngày càng cần thiết để đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cô Lê Thanh Mai - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tam Phú, TP. Hồ Chí Minh cho biết nhà trường rất mừng khi chủ trương đầu tư được triển khai. Hiện trường đang xây dựng, sửa chữa song song 6 phòng học.

Từ công tác chuẩn bị mặt bằng cho metro số 2 đến các dự án hạ tầng giao thông, giáo dục tại địa phương, những công trình này hướng đến giải quyết nhu cầu thực tế của người dân. Việc từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế và khai thác hiệu quả nguồn lực địa phương.



