Giáo dục lịch sử địa phương trong tình hình mới | Vươn Khơi - Ngày 27/10/2026

Giáo dục lịch sử địa phương trong tình hình mới

Dòng chảy văn hoá-lịch sử của một vùng đất chỉ thực sự sống động khi được tiếp nối bởi thế hệ tương lai. Thế nên nhiều năm qua, các trường học tại khu vực phía đông TP. Hồ Chí Minh đã thổi hồn vào những trang sử khô khan thành những hành trình trải nghiệm sống động. Hiện nay, sự chủ động lồng ghép lịch sử địa phương vào dòng chảy văn hóa của một đô thị mở rộng của các trường đang tạo nên những chuyển biến tích cực, khơi dậy lòng tự hào và khát vọng cống hiến cho mỗi công dân trẻ trong tương lai. Sắc màu của biển hôm nay, mời quý vị cùng cảm nhận dòng chảy ấy tại các trường học phía đông TP. Hồ Chí Minh.

Những bài học lịch sử được các trường học khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh truyền giảng sinh động, hấp dẫn hôm nay đang gieo mầm tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ

Từ nền tảng số đến mô hình “Trường học thông minh”

Trong giáo dục, công nghệ đang mở ra những cách tiếp cận mới trong dạy và học, đồng thời thay đổi phương thức quản lý tại các nhà trường. Từ những ứng dụng thiết thực trong lớp học đến việc xây dựng hạ tầng và học liệu số, mô hình "Trường học thông minh" đang từng bước được hình thành tại các trường học ở khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh.

Với hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, các em được giáo viên hướng dẫn sử dụng công nghệ AI để thiết kế sản phẩm sáng tạo với chủ đề bảo vệ môi trường

Hơn 6,3 triệu người được khám sức khỏe miễn phí

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, đến nay, đã có hơn 6,3 triệu người được khám bệnh, mở rộng đối tượng khám miễn phí. Tiến độ khám sức khỏe học sinh đạt tỷ lệ khá cao, riêng nhóm người lao động và sinh viên tiếp tục được tập trung triển khai trong thời gian tới.