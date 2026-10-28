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Kinh tế

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026

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(HTV) - Sáng 28/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự, phát biểu chào mừng và định hướng tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026.

Dự kiến sau phiên khai mạc và phiên toàn thể cấp cao, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại trong 60 phút với lãnh đạo cấp cao Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về chủ đề "Định vị Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 26 - 29/10 tại TP. Hồ Chí Minh với hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu có chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới".

Do UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) thực hiện, với sự phối hợp, đồng thương hiệu của WEF, sự kiện hướng tới tăng cường kết nối đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh với các trung tâm kinh tế, tài chính và công nghệ toàn cầu.

Chương trình dự kiến có 21 phiên thảo luận, đối thoại và tham luận chuyên sâu, cùng 16 hoạt động bên lề. Ban Tổ chức cũng lên kế hoạch tổ chức khoảng 20 cuộc tiếp xúc, làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ, TP. Hồ Chí Minh với các đối tác quốc tế và khoảng 300 lượt phát biểu của chuyên gia, diễn giả.

Các phiên thảo luận tập trung vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo, trong đó có trí tuệ nhân tạo, kinh tế tuần hoàn, logistics xanh và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Phiên toàn thể cấp cao ngày 28/10 và chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ dự kiến tập trung trao đổi về định hướng phát triển, lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng mới.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, TP. Hồ Chí Minh dự kiến công bố 12 dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực logistics, năng lượng và hạ tầng.

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