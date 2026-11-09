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Xã hội

Phường An Phú đối thoại với thanh niên về lập nghiệp, khởi nghiệp và chuyển đổi số

HỒNG TRÂM, TẤN PHA
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(HTV) - Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường An Phú với thanh niên năm 2026 ghi nhận 16 ý kiến, kiến nghị từ đại diện đoàn viên, thanh niên, tập trung vào hỗ trợ lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong chuyển đổi số tại địa phương.

UBND phường An Phú tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2026, tạo diễn đàn để người trẻ trực tiếp trao đổi, đề xuất những vấn đề quan tâm trong học tập, lao động và tham gia phát triển địa phương.

Phường An Phú đối thoại với thanh niên về lập nghiệp, khởi nghiệp và chuyển đổi số - Ảnh 1.

Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo phường An Phú với thanh niên năm 2026

Tại chương trình, 100 đại biểu thanh niên đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp 16 ý kiến, kiến nghị. Các nội dung tập trung vào chính sách hỗ trợ vốn vay, hướng nghiệp, kết nối việc làm; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học công nghệ trong học tập và lao động. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề thiết thực cũng được đề cập như phòng, chống ma túy, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi.

Phường An Phú đối thoại với thanh niên về lập nghiệp, khởi nghiệp và chuyển đổi số - Ảnh 2.

Đại diện đoàn viên, thanh niên tham gia trao đổi tại chương trình

Đáng chú ý, thanh niên bày tỏ mong muốn địa phương tổ chức thêm các chương trình tập huấn, hướng dẫn thực hành AI, đồng thời tạo điều kiện để thanh thiếu niên tham gia các cuộc thi về công nghệ. Qua đó, người trẻ có cơ hội vận dụng kiến thức, kỹ năng để đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Phường An Phú đối thoại với thanh niên về lập nghiệp, khởi nghiệp và chuyển đổi số - Ảnh 3.

Nhiều ý kiến tập trung vào các giải pháp hỗ trợ lập nghiệp và khởi nghiệp

Lãnh đạo UBND phường cùng các đơn vị chuyên môn đã trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị để tiếp tục nghiên cứu và triển khai giải pháp phù hợp.

Phường An Phú đối thoại với thanh niên về lập nghiệp, khởi nghiệp và chuyển đổi số - Ảnh 4.

Thanh niên đề xuất tăng cường tập huấn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực tiễn

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn phường trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí sinh kế cho 14 Câu lạc bộ "Thanh niên nói không với ma túy" tại 14 khu phố, với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên sau cai nghiện phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Phường An Phú đối thoại với thanh niên về lập nghiệp, khởi nghiệp và chuyển đổi số - Ảnh 5.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí sinh kế cho các câu lạc bộ thanh niên

Thông qua chương trình, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, chuyển đổi số, đồng thời quan tâm hỗ trợ người trẻ lập nghiệp, khởi nghiệp và hòa nhập cộng đồng.

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