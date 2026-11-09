Khu phố 1, phường Vĩnh Tân phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh

Chiều qua, đồng chí Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 1, phường Vĩnh Tân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 1, phường Vĩnh Tân

Trong năm 2026, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại khu phố tiếp tục được duy trì và lan tỏa. Tỷ lệ hộ được đề nghị công nhận gia đình văn hóa đạt 99,63%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Đây là những kết quả thể hiện sự chung sức của cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và người dân trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Đại biểu và người dân cùng tham dự ngày hội trong không khí đoàn kết

Cùng với đó, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai thường xuyên như xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc, chỉnh trang tuyến đường kiểu mẫu, tổ chức Ngày thứ Bảy văn minh và Ngày Chủ nhật Xanh. Các hoạt động góp phần cải thiện cảnh quan, giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được chú trọng.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì tại khu dân cư

Tại ngày hội, cán bộ và Nhân dân khu phố cùng trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục xây dựng địa phương ngày càng phát triển, vững mạnh.

Người dân chung tay giữ gìn vệ sinh, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Chí Trung ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên và Nhân dân khu phố 1 trong phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo đời sống người dân, xây dựng khu dân cư văn minh, xanh, sạch, đẹp và an toàn.



