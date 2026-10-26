Philippines: Hoa tulip làm từ rác thải nhựa

Từ một sáng kiến tại Trường Tiểu học Lamsogod, thông điệp bảo vệ môi trường đã dần lan tỏa đến giáo viên, phụ huynh và các tình nguyện viên địa phương. Những chai nhựa tưởng chừng vô giá trị được tái chế thành hoa tulip nhiều màu sắc, vừa góp phần giảm rác thải, vừa tạo điểm nhấn cho cảnh quan.

Từ Trường Tiểu học Lamsogod, sáng kiến tái chế chai nhựa thành hoa tulip lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan địa phương

Ông Benjie Tejada - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lamsogod, cho biết dự án hướng đến việc giúp học sinh nhận thức rằng nhiều vật liệu đã qua sử dụng vẫn có thể được tận dụng để tạo ra những sản phẩm hữu ích, thay vì bị vứt bỏ.

Sáng kiến cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh. Bà Jane De Los Santos Lucero - đại diện Hội Phụ huynh và Giáo viên, chia sẻ rằng dự án giúp mọi người nhận ra rác thải vẫn có thể mang lại giá trị. Qua đó, phụ huynh, đặc biệt là những người nội trợ, có cơ hội tham gia các hoạt động ý nghĩa và đóng góp cho cộng đồng.

Dự án đã tái chế khoảng 10.000 chai nhựa, góp phần giảm rác thải và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng

Từ khuôn viên trường học, ý tưởng tiếp tục lan sang thị trấn Tantangan lân cận. Tại đây, những bông tulip làm từ chai nhựa tái chế được sử dụng để trang trí ven đường và các khu vực công cộng, góp phần làm đẹp không gian sống và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Đến nay, dự án đã tái chế được khoảng 10.000 chai nhựa. Không chỉ góp phần hạn chế rác thải, sáng kiến còn cho thấy rằng những hành động nhỏ, khi được cộng đồng chung tay thực hiện, có thể tạo nên những thay đổi tích cực và lan tỏa lối sống xanh trong đời sống hằng ngày.