Thụy Điển phát hiện xác tàu thế kỷ 15 với nhiều bí ẩn lịch sử

Nằm gần lâu đài Häringe, phía nam Stockholm, xác tàu này là chiến hạm cổ xưa nhất từng được phát hiện. Nhóm nghiên cứu đặt tên cho con tàu này là Vrak 5 (xác tàu số 5).

Tháng 2/2025, nhóm nghiên cứu đã xác định thành công niên đại của Vrak 5 là vào những năm 1480, thậm chí có thể là từ những năm 1460. Các nhà khoa học cho biết con tàu được đóng theo kỹ thuật 'carvel' (tức ghép ván sát mép), giúp tàu chắc chắn hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng pháo hạng nặng trên biển.

Xác tàu được phát hiện dưới đáy biển tại eo biển Landfjärden

Hakan Altrock - Quản lý dự án tại Bảo tàng Tàu đắm Thụy Điển: "Đây là con tàu đầu tiên phát hiện tại biển Baltic được đóng bằng kỹ thuật carvel. Đây là một con tàu rất lớn, khi còn hoạt động, nó có chiều dài ước tính từ 40 đến 45 mét".

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao con tàu lại chìm tại vị trí này. Theo nhóm nghiên cứu, các ghi chép từ thế kỷ 19 có đề cập đến một vụ hỏa hoạn trên tàu.