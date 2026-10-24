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Thế giới

Thụy Điển phát hiện xác tàu thế kỷ 15 với nhiều bí ẩn lịch sử

THANH MAI, VIỆT HÀ, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Các nhà khảo cổ học Thụy Điển đang nghiên cứu kỹ hơn về một xác tàu đắm từ thời Trung Cổ, qua đó phát hiện nhiều đặc điểm thú vị. Xác tàu được phát hiện vào thế kỷ 19 dưới đáy biển tại eo biển Landfjärden, bên cạnh bốn con tàu đắm khác.

Nằm gần lâu đài Häringe, phía nam Stockholm, xác tàu này là chiến hạm cổ xưa nhất từng được phát hiện. Nhóm nghiên cứu đặt tên cho con tàu này là Vrak 5 (xác tàu số 5).

Tháng 2/2025, nhóm nghiên cứu đã xác định thành công niên đại của Vrak 5 là vào những năm 1480, thậm chí có thể là từ những năm 1460. Các nhà khoa học cho biết con tàu được đóng theo kỹ thuật 'carvel' (tức ghép ván sát mép), giúp tàu chắc chắn hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng pháo hạng nặng trên biển.

Thụy Điển phát hiện xác tàu thế kỷ 15 với nhiều bí ẩn lịch sử - Ảnh 1.
Thụy Điển phát hiện xác tàu thế kỷ 15 với nhiều bí ẩn lịch sử - Ảnh 2.

Xác tàu được phát hiện dưới đáy biển tại eo biển Landfjärden

Hakan Altrock - Quản lý dự án tại Bảo tàng Tàu đắm Thụy Điển: "Đây là con tàu đầu tiên phát hiện tại biển Baltic được đóng bằng kỹ thuật carvel. Đây là một con tàu rất lớn, khi còn hoạt động, nó có chiều dài ước tính từ 40 đến 45 mét".

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao con tàu lại chìm tại vị trí này. Theo nhóm nghiên cứu, các ghi chép từ thế kỷ 19 có đề cập đến một vụ hỏa hoạn trên tàu.

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