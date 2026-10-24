Tượng thờ La Mã lập kỷ lục đấu giá cao nhất lịch sử

Tượng không có phần đầu và có niên đại từ thời kỳ Julia-Claudia, triều đại đầu tiên của Đế chế La Mã.

Calvine Harvey - Phó chủ tịch cấp cao Sotheby’s: “Bức tượng được cố ý chế tác không có phần đầu. Nhờ vậy, mỗi khi một vị hoàng đế mới lên ngôi, người ta có thể đặt một tượng chân dung của vị hoàng đế đó lên thân tượng uy nghi, qua đó thể hiện quyền lực của người trị vì”.

Tượng bằng đá cẩm thạch có từ thời La Mã

Bức tượng là tác phẩm nổi bật trong chuỗi bốn phiên đấu giá các hiện vật thuộc một bộ sưu tập tư nhân.

Bức tượng ban đâu có giá ước tính từ 8 triệu đến 12 triệu USD, tuy nhiên, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà đấu giá đã đẩy giá bán lên mức kỷ lục.

Theo nhà đấu giá, kết quả này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của giới sưu tầm đối với những cổ vật quý hiếm, có giá trị nghệ thuật và nguồn gốc rõ ràng.