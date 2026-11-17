Diễn viên Phi Phụng tìm thấy niềm vui với nghề lồng tiếng

Ma mút con vượt kỷ băng hà: Phi Phụng tìm thấy niềm vui với nghề lồng tiếng

"Ma mút con vượt kỷ băng hà" đánh dấu lần thứ hai nghệ sĩ Phi Phụng tham gia lồng tiếng cho một dự án hoạt hình.

Trong phim, cô đảm nhận vai chim mẹ, nhân vật luôn yêu thương, bảo vệ và ủng hộ con theo đuổi ước mơ bước chân vào giới giải trí.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô vui khi được hóa thân thành một người mẹ giàu tình yêu thương. Tuy nhiên, hành trình đến với công việc này không hoàn toàn thuận lợi.

Phi Phụng tiết lộ từng không vượt qua vòng tuyển chọn trong lần đầu thử sức với lồng tiếng hoạt hình. Khi ấy, cô thậm chí nghĩ rằng bản thân không phù hợp với lĩnh vực này.

Phi Phụng đảm nhận vai chim mẹ, nhân vật luôn yêu thương, bảo vệ và ủng hộ con

Sau trải nghiệm chưa thành công, cô có cơ hội tham gia lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình Thái Lan. Vì vậy, dự án lần này tiếp tục mang đến cho nữ nghệ sĩ cơ hội khám phá khả năng diễn xuất bằng giọng nói.

Theo Phi Phụng, lồng tiếng không đơn thuần là đọc lời thoại. Người diễn viên phải nhập tâm vào nhân vật và thể hiện cảm xúc phù hợp với từng tình huống. Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật hậu kỳ cũng đóng vai trò quan trọng. Họ căn chỉnh lời thoại để đảm bảo sự đồng bộ với hình ảnh và khẩu hình.

Ca sĩ Hải Yến Idol đảm nhận vai voi mẹ đầu đàn

Ma mút con vượt kỷ băng hà: Hải Yến Idol đồng cảm với vai voi mẹ

Cùng khai thác chủ đề tình mẫu tử, ca sĩ Hải Yến Idol đảm nhận vai voi mẹ đầu đàn. Đây là lần thứ hai nữ ca sĩ tham gia lồng tiếng phim.

Nhân vật voi mẹ có sự uy nghiêm và bản lĩnh của người dẫn dắt. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ là tình yêu thương và sự bao dung dành cho con cái.

Hải Yến cho biết trải nghiệm làm mẹ ngoài đời giúp cô dễ dàng đồng cảm với nhân vật. Đặc biệt, cô hiểu những tình huống người mẹ phải nghiêm khắc để dạy dỗ và bảo vệ con. Từ đó, nữ ca sĩ tìm được cách thể hiện phù hợp cho vai diễn.

Nhân vật voi mẹ có sự uy nghiêm và bản lĩnh của người dẫn dắt

Cô hướng đến giọng nói vừa có uy lực, vừa giữ được sự ấm áp. Đây cũng là nét quan trọng để nhân vật voi mẹ trở nên gần gũi và thuyết phục.

Qua hai vai diễn, phiên bản lồng tiếng Việt mang đến những sắc thái khác nhau của tình mẫu tử. Một người mẹ luôn ủng hộ ước mơ của con, một người mẹ vừa nghiêm khắc vừa bao dung. "Ma mút con vượt kỷ băng hà" khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 20/11/2026.