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Thể thao

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

NGỌC PHẠM, HẢI ANH
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(HTV) - Ngày 16/11, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Với 1.453 vận động viên, đoàn thể hiện quyết tâm thi đấu đoàn kết, trung thực, nỗ lực đạt thành tích cao, mang vinh quang về cho Thành phố

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Ngày 16/11/2026, tại Hội trường Bảo tàng Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện, đánh dấu thời điểm toàn đoàn chính thức nhận nhiệm vụ, mang theo niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo, nhân dân Thành phố trước thềm Đại hội.

Lễ xuất quân là dịp công bố lực lượng, giao nhiệm vụ và tiếp thêm động lực cho các huấn luyện viên, vận động viên. Với vai trò là địa phương đăng cai chính Đại hội, TP. Hồ Chí Minh đặt quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, thi đấu trung thực, cao thượng và nỗ lực đạt thành tích cao nhất.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 1.

Nghi thức trao cờ xuất quân, thể hiện quyết tâm của Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Lễ xuất quân – Khẳng định quyết tâm của Đoàn Thể thao Thành phố

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ chào mừng, lễ chào cờ và tuyên bố lý do. Trong không khí trang trọng, các đại biểu cùng nhìn lại quá trình chuẩn bị, rèn luyện và nỗ lực của lực lượng thể thao Thành phố.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 2.
Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 3.

Các vận động viên và huấn luyện viên Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh tham dự Lễ xuất quân ngày 16/11/2026

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố quyết định thành lập Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh tham dự Đại hội. Đại diện lãnh đạo đoàn báo cáo khái quát công tác chuẩn bị, lực lượng và mục tiêu thi đấu. Đoàn quy tụ 1.453 vận động viên cùng đội ngũ huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, sẵn sàng bước vào các nội dung tranh tài.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 4.
Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 5.

Đại diện lãnh đạo phát biểu tại Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Đại diện lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho toàn đoàn. Những lời căn dặn thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo Thành phố đối với lực lượng thể thao, đồng thời khích lệ các vận động viên phát huy ý chí, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào khi thi đấu dưới màu cờ sắc áo Thành phố.

Lễ xuất quân – Trao niềm tin, gửi khát vọng chiến thắng

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức trao cờ xuất quân. Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo ngành thể thao và các đại biểu, lá cờ Tổ quốc được trao cho Trưởng đoàn Trần Thế Thuận cùng đại diện các vận động viên tiêu biểu, tượng trưng cho niềm tin và trách nhiệm của toàn đoàn.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 6.
Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 7.

Các huấn luyện viên, vận động viên và đại biểu tham dự Lễ xuất quân trong không khí trang trọng

Tiếp nối nghi thức, Trưởng đoàn Trần Thế Thuận phát biểu tiếp thu, nhận nhiệm vụ. Đại diện vận động viên Trần Thị Quỳnh Như và huấn luyện viên Đào Quốc Dũng cũng thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 8.

Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, sẵn sàng bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Lễ xuất quân khép lại trong không khí phấn khởi, lan tỏa tinh thần quyết tâm và khát vọng cống hiến. Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tinh thần chủ động, Đoàn Thể thao TP.HCM sẵn sàng bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, quyết tâm thi đấu vì niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.


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