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"Ma mút con vượt kỷ băng hà" đi tìm mẹ

THIÊN BÌNH
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"Ma mút con vượt kỷ băng hà" theo chân chú voi ma mút con Fluffy trong hành trình tìm lại gia đình, với phiên bản lồng tiếng Việt quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

"Ma mút con vượt kỷ băng hà" đi tìm mẹ- Ảnh 1.
"Ma mút con vượt kỷ băng hà" đi tìm mẹ- Ảnh 2.

"Ma mút con vượt kỷ băng hà" kể về hành trình tìm mẹ của Fluffy

Ma mút con vượt kỷ băng hà: Hành trình của Fluffy và người bạn đặc biệt

"Ma mút con vượt kỷ băng hà" kể về Fluffy, chú voi ma mút con bất ngờ tỉnh giấc sau hàng ngàn năm ngủ vùi giữa vùng đất băng giá. 

Khi không tìm thấy mẹ bên cạnh, Fluffy quyết định lên đường đến Châu Phi. Chú hy vọng có thể tìm lại gia đình sau chuyến vượt đại dương đầy thử thách.

"Ma mút con vượt kỷ băng hà" đi tìm mẹ- Ảnh 3.
"Ma mút con vượt kỷ băng hà" đi tìm mẹ- Ảnh 4.

Fluffy gặp Tupik, một chú chim có ước mơ trở thành ngôi sao nhạc rap

Trên hành trình ấy, Fluffy gặp Tupik, một chú chim có ước mơ trở thành ngôi sao nhạc rap. Tuy nhiên, hai người bạn lại có tính cách rất khác biệt. Fluffy ngây thơ, đáng yêu, còn Tupik sôi nổi và luôn tràn đầy đam mê âm nhạc. Vì vậy, những lần đồng hành tạo nên nhiều tình huống hài hước.

Cả hai phải đối diện với những hiểm nguy chưa từng trải qua. Đồng thời, họ cũng học cách tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Qua từng thử thách, Fluffy dần trưởng thành. Chú không chỉ thêm quyết tâm tìm mẹ mà còn hiểu hơn giá trị của tình bạn.

Ma mút con vượt kỷ băng hà: Câu chuyện dành cho cả gia đình

Ẩn sau chuyến phiêu lưu nhiều màu sắc là câu chuyện về tình mẫu tử, tình bạn và lòng dũng cảm. Đặc biệt, hành trình tìm mẹ của Fluffy gợi nhắc tình cảm gia đình và sự gắn bó giữa những người thân yêu.

"Ma mút con vượt kỷ băng hà" đi tìm mẹ- Ảnh 5.

Các diễn viên lồng tiếng cho "Ma mút con vượt kỷ băng hà"

Bên cạnh nội dung gần gũi, bộ phim còn tạo điểm nhấn với phiên bản lồng tiếng Việt. Dàn nghệ sĩ tham gia gồm Sơn Trần, Huyền Chi, nghệ sĩ Phi Phụng, diễn viên Ngọc Tưởng, ca sĩ Hải Yến Idol, DatKaa và Phát Huy T4. Ngoài ra, dự án còn có nhiều diễn viên lồng tiếng giàu kinh nghiệm.

Sự kết hợp giữa các giọng nói quen thuộc và những gương mặt đến từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình mang đến màu sắc đa dạng cho bộ phim. Qua đó, các nhân vật hoạt hình có thêm những cách thể hiện gần gũi với khán giả Việt Nam.

Với thế giới nhân vật đáng yêu và câu chuyện giàu cảm xúc, tác phẩm hướng đến khán giả nhỏ tuổi cùng các gia đình. Ma mút con vượt kỷ băng hà chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 20/11/2026.

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